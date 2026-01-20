Một tỉnh bất ngờ nhảy vọt 12 bậc trên bảng xếp hạng FDI, lọt top 9 nơi thu hút vốn cao nhất Việt Nam 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động đan xen của các yếu tố khó dự báo về kinh tế, chính trị và xã hội, trong đó nổi bật là căng thẳng Mỹ – Trung, xung đột tại Nga - Ukraine và Trung Đông, rủi ro địa chính trị ở một số khu vực, cùng với biến đổi khí hậu và thiên tai; đồng thời, cuộc đua công nghệ toàn cầu tiếp tục định hình lại cấu trúc cạnh tranh và dịch chuyển dòng vốn quốc tế. Môi trường quốc tế biến động phức tạp làm gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khiến dòng vốn dịch chuyển chậm và chọn lọc hơn.

Tại Việt Nam, đứng trước bối cảnh suy giảm về FDI trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định và bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế. Theo đó, tính trong 12 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 38,4 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 27,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 5 năm qua, phản ánh duy trì, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế.

Tính lũy kế đến ngày 31/12/2025, cả nước có 45.416 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 529,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 350,22 tỷ USD, bằng khoảng 66,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Về địa bàn đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 5,8% cùng kỳ. Bắc Ninh đứng thứ hai với gần 5,7 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hà Nội đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,4 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Đồng Nai, Tây Ninh, Hải Phòng …

Ngoài các địa phương quen thuộc như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai,… là những địa điểm thu hút nhiều vốn đầu tư, đã xuất hiện thêm các dự án quy mô lớn tại một số địa phương như Tây Ninh, Hưng Yên,…

Đáng chú ý, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2025, Gia Lai ghi nhận lượng vốn đầu tư FDI tăng vọt. Cụ thể, tổng vốn FDI đăng ký tỉnh đạt được trong năm 2025 đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ.

Trong đó, tỉnh thu hút được 16 dự án mới với số vốn FDI đăng ký mới đạt trên 1,5 tỷ USD; 2 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn điều chỉnh khoảng 4 triệu USD; 7 dự án góp vốn mua cổ phần, với tổng vốn khoảng 4,2 triệu USD. Với kết quả này, Gia Lai nhảy vọt 12 bậc trên bảng xếp hạng thu hút FDI, trở thành địa phương thu hút FDI cao thứ 9 cả nước, sau các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Kinh tế Gia Lai phát triển ra sao trong năm 2025?

Theo Thống kê tỉnh Gia Lai, năm 2025, kinh tế - xã hội trong tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức xuất phát từ những bất ổn chính trị thế giới, khu vực và diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu trong nước (đặc biệt là hậu quả do mưa, bão, gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trong thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai cũng bị thiệt hại nặng nề, đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ), ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đạt được một số kết quả chủ yếu năm 2025.

Cụ thể, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước năm 2025 tăng 7,2%. Trong đó, giá trị tăng thêm của các ngành: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,35%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 11,12%; trong đó, Công nghiệp tăng 12,62%; Dịch vụ tăng 7,38%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,15%.

Quy mô kinh tế của tỉnh đạt 270.698 tỷ đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có xu hướng tích cực tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp – xây dựng.

Cụ thể, Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 78.071 tỷ đồng, chiếm 28,84%; Công nghiệp - xây dựng ước đạt 77.482,8 tỷ đồng, chiếm 28,63%; trong đó, Công nghiệp ước đạt 59.343,6 tỷ đồng, chiếm 21,92%; Dịch vụ ước đạt 104.499,5 tỷ đồng, chiếm 38,60%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 10.644,6 tỷ đồng, chiếm 3,93%.

Cơ cấu GRDP Gia Lai theo giá hiện hành. Nguồn: Thống kê Gia Lai

GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 85,05 triệu đồng/người, tăng 12,4% (+9,4 triệu đồng/người) so với cùng kỳ. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2025 ước tính đạt 149,59 triệu đồng/lao động, tăng 16,47 triệu đồng/người so với năm 2024.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Gia Lai, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời mở đầu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030. Do đó, về đầu tư, Gia Lai sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác, cũng như các nguồn năng lượng mới như hydrogen, amoniac xanh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp hiện hữu và triển khai các khu công nghiệp trọng điểm.