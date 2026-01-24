Một chủ cửa hàng vàng 21 tuổi ở Trung Quốc gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi quyết định thưởng Tết cực “khủng” cho nhân viên bằng cả vàng miếng và tiền mặt, với tổng giá trị lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Quyết định hào phóng này không chỉ thu hút sự quan tâm lớn trong nước mà còn được nhiều tờ báo quốc tế đưa tin, xem đây là một ví dụ nổi bật của tinh thần tri ân nhân viên trong bối cảnh bối cảnh kinh tế đang có nhiều thách thức.

Theo SCMP, chủ cửa tiệm vàng này đã tặng mỗi nhân viên vàng miếng và tiền mặt tương ứng với thành tích làm việc trong năm cũ, khiến người xem không khỏi ấn tượng trước quy mô của phần thưởng. Số vàng và tiền mặt mà các nhân viên nhận được được cho là lên tới hàng triệu nhân dân tệ, một con số rất đáng kể kể cả theo tiêu chuẩn kinh doanh ở các thành phố lớn của Trung Quốc.

Câu chuyện bắt đầu khi một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo ghi lại cảnh các nhân viên xếp hàng nhận phong bì tiền và thỏi vàng từ chủ tiệm. Đoạn video nhanh chóng lan tỏa với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, cùng với hàng ngàn bình luận bày tỏ cảm xúc từ bất ngờ, thán phục đến chút ghen tị vì sự hào phóng của chủ cửa hàng.

Mỗi nhân viên được nhận ít nhất một gram vàng, kèm theo tiền mặt trị giá từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, tùy theo vị trí và thâm niên làm việc.

Lý giải việc thưởng Tết ở mức cao, chủ tiệm cho biết đội ngũ nhân sự của cửa hàng chủ yếu là phụ nữ đã lập gia đình, nhiều người đang nuôi con nhỏ. Theo anh, họ phải bỏ ra không ít thời gian và công sức để duy trì hoạt động kinh doanh mỗi ngày, vì vậy, khoản thưởng là cách để tất cả cảm thấy an tâm và có thêm động lực bước sang năm mới.

Những người dùng mạng khen ngợi đây là cách thưởng Tết đầy cảm hứng và trân trọng nhân viên, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang thắt chặt chi tiêu do áp lực kinh tế sau đại dịch và sự sụt giảm trong tiêu dùng. Một số ý kiến thậm chí gọi chủ tiệm là “ông chủ mẫu mực” khi không chỉ chia sẻ lợi ích tài chính mà còn thể hiện sự tin tưởng vào đội ngũ của mình.

Nhiều tờ báo địa phương cũng đã đề cập tới câu chuyện này như một minh chứng cho thấy tinh thần doanh nhân sáng tạo và giàu nhân văn của lớp trẻ Trung Quốc ngày nay. Ở tuổi 21, chủ cửa hàng vàng còn rất trẻ so với nhiều chủ doanh nghiệp truyền thống, nhưng hành động của anh đã thu hút sự chú ý không chỉ của giới trẻ mà cả truyền thông quốc tế.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định rằng các hình thức thưởng bằng vàng như vậy có thể không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn có giá trị biểu tượng lớn trong văn hoá kinh doanh của người Trung Quốc — nơi vàng được xem là biểu tượng của thịnh vượng, may mắn và thành công.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến thận trọng hơn khi cho rằng những câu chuyện “thưởng Tết khủng” như vậy có thể tạo ra áp lực xã hội ngầm, khiến các doanh nghiệp nhỏ cảm thấy bị so sánh và đôi khi dẫn tới những kỳ vọng không thực tế về thưởng Tết trong các ngành khác.

Dù vậy, với hàng triệu lượt tương tác trên mạng và hàng nghìn bình luận chia sẻ, câu chuyện về chủ tiệm vàng 21 tuổi thưởng Tết bằng vàng và tiền mặt đã vượt ra ngoài phạm vi Trung Quốc để trở thành một trong những tin nóng được tờ báo quốc tế lựa chọn, gợi mở về “cách làm thưởng Tết khác biệt” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức.