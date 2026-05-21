Một thú vui giải trí khiến NTK Thái Công muốn rời xa mạng xã hội, nghe lý do giật mình

Những ngày vừa qua, động thái ẩn/xoá các bài đăng trên Facebook cũng như vô hiệu hoá tài khoản TikTok của NTK Thái Công đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người đặt ra nhiều giả thuyết, thắc mắc trước hành động có phần đột ngột này của NTK nội thất nổi tiếng.

Trước những bàn tán từ dân tình, NTK Thái Công cho biết nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc ông nhận thấy mình là một người quá “nghiện mạng xã hội”.

Trong bài đăng giải thích của mình, Thái Công cho hay: “Hôm nay tôi phải thú nhận với các bạn một điều: Tôi bị nghiện mạng xã hội. Mỗi ngày, tôi dành quá nhiều thời gian để lướt Facebook, đọc comments, xem stories, kiểm tra lượt xem… Cứ cầm điện thoại lên với ý định chỉ vài phút thôi nhưng rồi lại mất hàng giờ mà không hề nhận ra. Tôi đã dành quá nhiều năng lượng cho thế giới online. Quá nhiều suy nghĩ cho những điều rồi cũng sẽ trôi qua chỉ sau vài giờ trên newsfeed” .

NTK Quách Thái Công

NTK cũng chia sẻ rằng mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ông làm là mở điện thoại và điều này xảy ra tương tự với khoảng thời gian trước khi đi ngủ. Thái Công cho rằng có lẽ nhiều người hiện tại cũng đang gặp tình trạng tương tự nhưng không phải ai cũng chịu thừa nhận.

Cũng chính bởi vậy, NTK Thái Công quyết định “cai nghiện” MXH, hạn chế sử dụng bằng cách bật chế độ giới hạn hiển thị các bài viết cũ trên Facebook, huỷ kết bạn với những ai chưa từng gặp ngoài đời, vô hiệu hoá tài khoản TikTok,...

“Nếu trong thời gian tới các bạn thấy tôi ít chia sẻ hơn, thì cũng đừng ngạc nhiên. Không phải vì buồn, cũng không phải vì có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là Facebook đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và không còn mang lại nhiều cảm hứng như trước nữa”, NTK Thái Công viết trên trang cá nhân.

NTK Thái Công bày tỏ ông không phủ nhận MXH là môi trường giúp chia sẻ về công việc, quan điểm sống, thẩm mỹ của bản thân đến nhiều người. Tuy nhiên, MXH vẫn là “con dao hai lưỡi” nên ông quyết định thay đổi, sống khác đi. NTK Thái Công mong muốn có thể tìm lại cảm giác ngồi yên trong im lặng mà không thấy bất an, đi ăn mà không cần chụp hình, một buổi tối không lướt điện thoại một cách vô thức và những cuộc trò chuyện, kết nối bên ngoài thật hơn là trên màn hình.

Chia sẻ về việc "cai nghiện" MXH của NTK Thái Công nhận nhiều sự quan tâm từ netizen

Những chia sẻ này của Thái Công nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Có người đồng tình, có người cho rằng với những ai làm các công việc liên quan đến MXH như sáng tạo nội dung, người nổi tiếng,... hẳn sẽ rất khó để ngừng sử dụng hoàn toàn. Phần lớn đều cho rằng cách “cai nghiện” tốt nhất không nhất thiết phải xoá tài khoản mà chỉ cần thay đổi trong lối sống, thói quen, đặt ra một số nguyên tắc liên quan đến thời gian sử dụng MXH.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nếu vẫn còn kiếm tiền từ MXH thì vẫn phải phụ thuộc vào nó. Kinh nghiệm của mình là tự dưng ngừng hẳn sẽ rất khó mà nên hạn chế từ từ. Thiết lập đồng hồ bấm thời gian, ấn định cho mình mỗi ngày chỉ sử dụng MXH trong bao nhiêu tiếng rồi dần dần mới phụ thuộc được”.

- “Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ làm điều tương tự nhưng hiện tại vẫn phải tập trung vào thế giới online này vì nó là những gì mình có: Công việc, thu nhập, mối quan hệ,...”.

- “Với một người nổi tiếng, việc đột ngột dừng MXH hẳn sẽ có nhiều giả thuyết. Nên mình cũng nghĩ nói dừng là dừng không dễ. Thay vào đó có thể thay đổi thói quen, dùng MXH theo quy tắc nhất định và vẫn cân bằng với cuộc sống bên ngoài đời thực”.

- “Chính bản thân em dạo gần đây cũng đang dần tách mình ra khỏi mạng xã hội, cảm ơn anh đã cho em thêm động lực để làm việc này”.

- “Nếu anh ‘cai nghiện’ MXH thành công thì chỉ cho em với. Em cũng thấy mình ‘nghiện’ MXH quá mà không biết làm sao để thoát ra vì còn công việc, mối quan hệ,...”.