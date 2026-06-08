Một thứ thường bị vứt bỏ sau mỗi bữa ăn bất ngờ trở thành bài toán mới cho ngành xuất khẩu 11 tỷ USD của Việt Nam

Biến động từ thị trường dầu mỏ toàn cầu đang âm thầm lan tới từng khâu sản xuất, đóng gói và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Giá bao bì nhựa tăng mạnh trong thời gian gần đây đang tạo thêm sức ép đáng kể lên chi phí sản xuất của doanh nghiệp thủy sản, trong bối cảnh biến động chuỗi cung ứng hóa dầu toàn cầu và cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt.

Thị trường bao bì nhựa đang chịu tác động trực tiếp từ đà tăng của giá dầu và những gián đoạn cục bộ trong chuỗi cung ứng hóa dầu quốc tế, khiến giá hạt nhựa và sản phẩm bao bì liên tục biến động từ đầu năm 2026.

Từ đầu năm 2026, thị trường nguyên liệu nhựa ghi nhận nhiều đợt tăng giá do ảnh hưởng của biến động địa chính trị tại một số khu vực cung ứng dầu mỏ và hóa dầu trọng điểm. Khi dòng chảy năng lượng và nguyên liệu bị gián đoạn, giá các loại polymer như polyethylene (PE), polypropylene (PP) và PET đều ghi nhận xu hướng tăng trên thị trường quốc tế.

Trung Đông là một trong những khu vực cung ứng lớn của ngành hóa dầu toàn cầu, nên các biến động tại khu vực này nhanh chóng tác động đến mặt bằng giá nhựa thế giới. Điều này kéo theo chi phí sản xuất bao bì tăng tại nhiều quốc gia nhập khẩu, trong đó có Việt Nam.

Tại thị trường trong nước, giá hạt nhựa nhập khẩu tăng khiến mặt bằng giá bao bì nhựa đi lên rõ rệt so với giai đoạn cuối năm trước. Một số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng đáng kể đối với các loại bao bì dùng trong thực phẩm và xuất khẩu, đặc biệt là nhóm sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao như bao bì hút chân không và màng ghép nhiều lớp.

Trong ngành thủy sản, bao bì là yếu tố gắn chặt với quy trình bảo quản, cấp đông và tiêu chuẩn xuất khẩu. Các sản phẩm như túi PE, màng PA/PE, bao bì hút chân không hay bao bì in nhãn đều phải đáp ứng yêu cầu riêng của từng thị trường, khiến doanh nghiệp khó có khả năng thay thế hoặc cắt giảm chi phí trong ngắn hạn.

Chi phí bao bì tuy không chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành, nhưng lại mang tính bắt buộc và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xuất khẩu. Với các sản phẩm chế biến sâu hoặc hàng bán lẻ, mức độ sử dụng bao bì cao hơn khiến tác động chi phí trở nên rõ rệt hơn.

Một số doanh nghiệp cho biết việc dự trữ bao bì gặp hạn chế do đặc thù sản xuất theo đơn hàng và yêu cầu thiết kế riêng cho từng thị trường. Điều này khiến doanh nghiệp khó chủ động hoàn toàn trước biến động giá nguyên liệu đầu vào.

Trong khi đó, ngành thủy sản còn đang chịu đồng thời nhiều áp lực khác như chi phí logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe và cạnh tranh giá từ các quốc gia xuất khẩu khác. Khi nhiều yếu tố chi phí cùng tăng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục bị thu hẹp.

Các biến động tại thị trường vận tải biển quốc tế cũng góp phần làm gia tăng chi phí logistics, khiến tổng chi phí xuất khẩu tăng thêm áp lực trong nửa cuối năm 2026.

Trong bối cảnh này, biến động giá bao bì nhựa được xem là một trong những yếu tố rủi ro đầu vào đáng chú ý đối với ngành thủy sản, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. Việc kiểm soát chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng vì vậy trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.



