HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một thứ thường bị vứt bỏ sau mỗi bữa ăn bất ngờ trở thành bài toán mới cho ngành xuất khẩu 11 tỷ USD của Việt Nam

Hữu Bách
|

Biến động từ thị trường dầu mỏ toàn cầu đang âm thầm lan tới từng khâu sản xuất, đóng gói và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

- Ảnh 1.

Giá bao bì nhựa tăng mạnh trong thời gian gần đây đang tạo thêm sức ép đáng kể lên chi phí sản xuất của doanh nghiệp thủy sản, trong bối cảnh biến động chuỗi cung ứng hóa dầu toàn cầu và cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt.

Thị trường bao bì nhựa đang chịu tác động trực tiếp từ đà tăng của giá dầu và những gián đoạn cục bộ trong chuỗi cung ứng hóa dầu quốc tế, khiến giá hạt nhựa và sản phẩm bao bì liên tục biến động từ đầu năm 2026.

Từ đầu năm 2026, thị trường nguyên liệu nhựa ghi nhận nhiều đợt tăng giá do ảnh hưởng của biến động địa chính trị tại một số khu vực cung ứng dầu mỏ và hóa dầu trọng điểm. Khi dòng chảy năng lượng và nguyên liệu bị gián đoạn, giá các loại polymer như polyethylene (PE), polypropylene (PP) và PET đều ghi nhận xu hướng tăng trên thị trường quốc tế.

Trung Đông là một trong những khu vực cung ứng lớn của ngành hóa dầu toàn cầu, nên các biến động tại khu vực này nhanh chóng tác động đến mặt bằng giá nhựa thế giới. Điều này kéo theo chi phí sản xuất bao bì tăng tại nhiều quốc gia nhập khẩu, trong đó có Việt Nam.

Tại thị trường trong nước, giá hạt nhựa nhập khẩu tăng khiến mặt bằng giá bao bì nhựa đi lên rõ rệt so với giai đoạn cuối năm trước. Một số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng đáng kể đối với các loại bao bì dùng trong thực phẩm và xuất khẩu, đặc biệt là nhóm sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao như bao bì hút chân không và màng ghép nhiều lớp.

- Ảnh 2.

Trong ngành thủy sản, bao bì là yếu tố gắn chặt với quy trình bảo quản, cấp đông và tiêu chuẩn xuất khẩu. Các sản phẩm như túi PE, màng PA/PE, bao bì hút chân không hay bao bì in nhãn đều phải đáp ứng yêu cầu riêng của từng thị trường, khiến doanh nghiệp khó có khả năng thay thế hoặc cắt giảm chi phí trong ngắn hạn.

TIN LIÊN QUAN

Chi phí bao bì tuy không chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành, nhưng lại mang tính bắt buộc và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xuất khẩu. Với các sản phẩm chế biến sâu hoặc hàng bán lẻ, mức độ sử dụng bao bì cao hơn khiến tác động chi phí trở nên rõ rệt hơn.

Một số doanh nghiệp cho biết việc dự trữ bao bì gặp hạn chế do đặc thù sản xuất theo đơn hàng và yêu cầu thiết kế riêng cho từng thị trường. Điều này khiến doanh nghiệp khó chủ động hoàn toàn trước biến động giá nguyên liệu đầu vào.

Trong khi đó, ngành thủy sản còn đang chịu đồng thời nhiều áp lực khác như chi phí logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe và cạnh tranh giá từ các quốc gia xuất khẩu khác. Khi nhiều yếu tố chi phí cùng tăng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục bị thu hẹp.

Các biến động tại thị trường vận tải biển quốc tế cũng góp phần làm gia tăng chi phí logistics, khiến tổng chi phí xuất khẩu tăng thêm áp lực trong nửa cuối năm 2026.

Trong bối cảnh này, biến động giá bao bì nhựa được xem là một trong những yếu tố rủi ro đầu vào đáng chú ý đối với ngành thủy sản, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. Việc kiểm soát chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng vì vậy trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.


Tags

Việt Nam

mặt hàng

bao bì nhựa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại