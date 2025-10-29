Một thủ đoạn lừa đảo trên Zalo, Messenger mà ai cũng có thể thành nạn nhân

Gần đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo kết hợp tinh vi giữa hai nền tảng mạng xã hội phổ biến là Zalo và Messenger. Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu khi kẻ gian giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản Facebook của một người có uy tín mà nạn nhân quen biết, chẳng hạn như lãnh đạo cơ quan hoặc đồng nghiệp.

Trường hợp của anh H.V.T là một ví dụ điển hình. Anh T. nhận được tin nhắn Messenger từ một tài khoản Facebook giả danh vị lãnh đạo mà anh thường tương tác. Nội dung tin nhắn là một lời nhờ vả đơn giản: “Có đứa cháu thi tiếng Anh cần chú nhắn một like cho cháu”.

Tưởng là người quen thật, anh T. đã làm theo hướng dẫn. Ngay lập tức, tài khoản Zalo của anh bị chiếm quyền điều khiển. Kẻ gian lập tức nhắn tin cho toàn bộ danh bạ Zalo của anh với cùng một nội dung: “TK còn tiền không cho mượn 10 triệu, 1h chiều trả”.

Sự việc đã khiến anh T. rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”, phải liên tục nhận các cuộc gọi xác minh từ bạn bè, người thân. Dù chưa rõ có ai bị lừa chuyển tiền hay không, nhưng uy tín cá nhân của anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hậu quả của hình thức lừa đảo này nặng nề hơn cả việc mất tiền. Nó gây ra sự nghi kỵ, dẫn đến mâu thuẫn giữa bạn bè, đồng nghiệp. Nghiêm trọng hơn, nó bào mòn lòng tin trong xã hội số, khiến ngay cả một lời nhờ vả chân thành từ người thân cũng phải đi qua các bước "kiểm tra", "xác minh", làm cho các mối quan hệ trở nên xa cách.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần xây dựng một "lá chắn" phòng vệ vững chắc cho bản thân trên không gian mạng: