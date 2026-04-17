Người để lại khối tài sản đặc biệt này là ông Roger Thiberville, qua đời vào tháng 8/2025 ở tuổi 91. Ông xuất thân từ một gia đình làm nghề trồng nho, thừa hưởng bất động sản tại Paris từ cha mẹ và làm việc trong lĩnh vực khí tượng học. Dù mang họ “Thiberville”, ông chưa từng đặt chân tới thị trấn cùng tên nằm ở Normandy.

Sau khi qua đời mà không có người thừa kế trực tiếp, chính quyền thị trấn Thiberville – nơi có dân số chỉ 1.773 người – bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo: phần lớn tài sản của ông Roger Thiberville, ước tính khoảng 10 triệu euro ( hơn 310 tỷ đồng), được để lại cho địa phương này.

Thị trưởng Guy Paris cho biết thông tin này khiến chính quyền và người dân địa phương “vừa bất ngờ vừa phấn khích”. Khoản tiền mà thị trấn nhận được lớn đến mức vượt xa mọi dự tính, khi giá trị của nó gấp khoảng 5 lần ngân sách thường niên của địa phương.

“Đây là một con số đặc biệt, vượt ngoài sức tưởng tượng. Hiện chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng khoản tiền này như thế nào”, ông Paris chia sẻ trên đài phát thanh địa phương France Bleu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thị trấn sẽ không chi tiêu một cách tùy tiện.

“Chúng tôi sẽ không tiêu hết số tiền này. Nó sẽ được quản lý giống như ngân sách địa phương từ trước đến nay – thận trọng và có trách nhiệm”, vị thị trưởng nói.

Trước mắt, chính quyền đang cân nhắc sử dụng một phần khoản thừa kế để trả khoản vay ngân hàng hơn 400.000 euro, được dùng trước đó để xây dựng một trường tiểu học mới. Do thị trấn là một thực thể công, khoản tiền thừa kế này cũng không phải chịu thuế thừa kế.

Điều đặc biệt là mối liên hệ duy nhất giữa người để lại tài sản và thị trấn dường như chỉ là… cái tên. Theo thị trưởng, ông Roger Thiberville sống khá giản dị tại Paris. Ông sở hữu 4 căn hộ ở quận 15 phía tây nam thành phố. Đáng chú ý, gần như không có bức ảnh nào của ông được lưu giữ. Nguyện vọng duy nhất mà ông để lại là tro cốt được đặt trong một khu tưởng niệm tại nghĩa trang của thị trấn.

“Ông ấy không yêu cầu bất cứ điều gì để đổi lại khoản thừa kế, nhưng ít nhất chúng tôi nợ ông điều đó”, ông Paris nói.

Thị trấn Thiberville vốn là một địa phương yên bình, không có nhiều điểm nhấn nổi bật ngoài một tòa lâu đài xây từ cuối thế kỷ 19 và một nhà máy ruy băng cũ. Điểm tham quan đáng chú ý gần nhất là Vương cung thánh đường tại Lisieux, cách đó khoảng 16 km, được xây dựng vào những năm 1950 để tôn vinh Thánh Thérèse.

Với nguồn tài chính bất ngờ, chính quyền địa phương đang lên kế hoạch triển khai một loạt dự án phục vụ cộng đồng. Trong đó có việc xây dựng một công viên công cộng kết hợp khu vui chơi trẻ em, sân chơi bi sắt có mái che bằng pin năng lượng mặt trời, cải tạo trường tiểu học và xây dựng sân bóng đá nhân tạo.

Trong khi người dân Thiberville vui mừng trước “món quà từ trên trời rơi xuống”, một số khu vực lân cận có thể đang tiếc nuối. Trước đó, các làng Le Planquay và La Chapelle-Hareng từng được đề xuất sáp nhập với Thiberville để đủ điều kiện nhận các khoản hỗ trợ dành cho những đô thị có dân số trên 2.000 người. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ. Quyết định đó đồng nghĩa với việc hai địa phương này giờ đây không có cơ hội chia sẻ khoản thừa kế hàng triệu euro mà Thiberville vừa nhận được.

(Theo The Guardian)