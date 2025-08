Một thay đổi quan trọng sẽ được thực hiện ngay ngày mai, người dân Bắc Ninh chú ý!

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2 của Bộ Công an, nhằm tạo điều kiện thuận lợi sau sáp nhập, ngày 1/7, đơn vị đã phân cấp 19 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an các xã, phường.

Trong đó, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bố trí 2 điểm tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công (Tòa nhà khối liên Cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang cũ) và Trụ sở cơ sở 2 của Công an tỉnh Bắc Ninh cũ (địa chỉ: Đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, Bắc Ninh).

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 4/8, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ chuyển điểm tiếp nhận từ Trung tâm hành chính công tỉnh (tòa nhà khối liên Cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang cũ) về số 1, đường Giáp Hải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (thuộc trụ sở Công an phường Xương Giang cũ).

Những trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy phép lái xe, người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam có Giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng và có một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 3 tháng trở lên được xét đổi sang hạng Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam nếu có nhu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe đều có thể đến các điểm tiếp nhận tại Công an cấp xã trên để làm thủ tục.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng vẫn tiếp tục bố trí 17 điểm tiếp nhận cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại trụ sở Công an các xã, phường.

Trong việc cấp đổi giấy phép lái xe, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, hiện nay trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin mời chào dịch vụ cấp, đổi Giấy phép lái xe. Do đó, để đảm bảo quyền lợi, không để kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân của người dân để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, phòng Cảnh sát giao thông cảnh báo:

Người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân gắn chip hoặc mã OTP kích hoạt định danh cá nhân VNeID cho người khác, nhằm phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, nhất là các tội phạm về công nghệ cao.

Đồng thời, người dân phải nêu cao ý thức, thượng tôn pháp luật, chủ động đến các bệnh viện theo tuyến (trung tâm Y tế cấp huyện trở lên), cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện để có Giấy khám sức khỏe đúng theo quy trình, thủ tục.