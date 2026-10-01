Một thành viên đặc biệt của công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua đời sau 16 năm gắn bó, hàng chục nghìn người thương tiếc

Ngày 21/10, trang Facebook chính thức của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải thông báo tiễn biệt Mimi, cá thể sư tử trắng cái đã gắn bó với nơi đây suốt 16 năm.

"Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương. Chấm dứt mọi đau đớn của tuổi già", Thảo Cầm Viên chia sẻ.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối.

Dưới bài đăng, nhiều người chia sẻ những kỷ niệm với Mimi. Một du khách viết: "Đợt 30/4 mình đi còn thấy cái nết ẻm ngủ mắc cười mà nay ẻm đi mất rồi". Người khác xúc động: "Ngủ ngoan và đầu thai tốt số nhé. Cảm ơn Mimi đã ở bên tuổi thơ của mấy đứa nhỏ". Một số bình luận cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ Thảo Cầm Viên vì đã chăm sóc Mimi đến những ngày cuối đời.

Theo thông tin từ Thảo Cầm Viên, Mimi sinh ngày 15/12/2008, có nguồn gốc từ Nam Phi. Tháng 6/2010, Mimi cùng một cá thể sư tử đực được đưa về Việt Nam và nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Tháng 3/2022, cá thể sư tử đực qua đời do tuổi già. Mimi tiếp tục được chăm sóc tại đây và trở thành cá thể sư tử trắng cuối cùng của Thảo Cầm Viên.

Cuối tháng 9/2026, sức khỏe của Mimi bắt đầu suy yếu. Đội ngũ bác sĩ thú y cùng nhân viên chăm sóc trực tiếp đã đưa Mimi vào khu chuồng riêng để theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Mimi qua đời vào đầu giờ chiều 21/10 do suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già, khi gần 18 tuổi.

Sự ra đi của Mimi không chỉ để lại tiếc nuối cho những người trực tiếp chăm sóc mà còn gợi lại nhiều ký ức của các thế hệ du khách từng ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra trong thời điểm Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 156,9 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu, bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác, đạt 160,3 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,64 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong 9 tháng, Thảo Cầm Viên bán hơn 1,9 triệu vé vào cổng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính thêm khoảng 100.000 lượt trẻ em được miễn vé, tổng lượng khách phục vụ đạt xấp xỉ 2 triệu lượt.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được hình thành từ năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới. Đơn vị vận hành hiện nay là công ty 100% vốn nhà nước, hoạt động tự chủ tài chính từ năm 2015.

Không chỉ là địa điểm tham quan, Thảo Cầm Viên còn mang giá trị lịch sử, văn hóa và bảo tồn đặc biệt của TP.HCM. Trải qua hơn 160 năm, nơi đây đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân, đồng thời duy trì hoạt động chăm sóc, bảo tồn và nhân giống các loài động vật, thực vật quý hiếm.

Câu chuyện về Mimi cũng cho thấy giá trị của Thảo Cầm Viên không chỉ nằm ở doanh thu hay số lượng khách tham quan, mà còn ở những ký ức, tình cảm và ý nghĩa giáo dục được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày càng có giá trị kinh tế lớn, việc gìn giữ không gian xanh hơn 160 năm tuổi này còn mang ý nghĩa lâu dài đối với môi trường đô thị, bảo tồn đa dạng sinh học và di sản văn hóa. Đây là những giá trị khó có thể đo đếm đơn thuần bằng hiệu quả khai thác đất đai hay lợi nhuận kinh doanh.