Thủ đô New Delhi của Ấn Độ - đô thị hơn 20 triệu dân - đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Nguồn cung chính từ sông Yamuna bị ô nhiễm ở mức quá cao khiến nhiều nhà máy xử lý nước không thể vận hành bình thường.

Theo chính quyền địa phương, 6 trong số 9 nhà máy cấp nước lớn đã phải tạm dừng hoạt động vì nồng độ amoniac vượt ngưỡng an toàn. Khoảng 2 triệu người tại hơn 40 khu vực rơi vào tình trạng thiếu nước kéo dài, gây ra hậu quả thiếu nước trầm trọng tại khu vực này.

Nhiều cư dân phản ánh nước máy có màu vàng đục, kèm mùi hôi nồng như trứng thối. Ở một số khu dân cư, nước chỉ được cấp khoảng một giờ mỗi vài ngày, buộc người dân phải tích trữ trong bồn chứa và chai nhựa để sinh hoạt tối thiểu. Việc tắm rửa, giặt giũ và vệ sinh trở thành thách thức lớn, đặc biệt với các gia đình đông người.

Những xô nước rỗng ở khu phía tây bắc Delhi

Dù chỉ chiếm khoảng 2% chiều dài dòng sông, đoạn chảy qua New Delhi lại gánh phần lớn lượng chất thải đổ vào Yamuna. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và liên tục vượt quá khả năng xử lý của hệ thống hạ tầng đô thị.

Máy giặt quần áo trong nguồn nước đục ngầu

Cư dân cho biết họ buộc phải giặt quần áo bằng nước bẩn sau khi trải qua năm ngày không có một giọt nước nào để uống.

Giới chức Delhi đang tìm mọi cách để ứng phó tình trạng này. Chính quyền tuyên bố sẽ đầu tư tăng gấp đôi công suất xử lý nước thải và mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu định cư không chính thức trước năm 2028 nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu nước.

Nước máy được trữ ở khu Sharma Enclave có màu vàng và bốc mùi khó chịu.

Tình trạng này không chỉ là một vấn đề môi trường, mà còn là một cuộc khủng hoảng xã hội và sức khỏe cộng đồng. Người dân buộc phải uống và sử dụng nước có chất lượng kém làm tăng nguy cơ bệnh tật, trong khi việc chậm trễ trong xử lý chất thải và thải trực tiếp vào sông cho thấy thách thức lớn của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ nguồn nước cho hàng chục triệu người dân sống ở vùng đô thị lớn của Ấn Độ.

Nguồn: CNN