Một thành phố được quy hoạch đường sắt đô thị kết nối sân bay 16 tỷ USD

Theo đồ án quy hoạch chung đến năm 2040 và xúc tiến mời gọi đầu tư, TP Thủ Đức được định hướng trở thành đô thị loại 1 trực thuộc TP HCM, đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, kết nối đa dạng qua đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa.

Thành phố cũng là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ, văn hóa và giáo dục đào tạo ở phía Đông TP HCM.

Không gian TP Thủ Đức được quy hoạch thành 9 phân vùng, tương ứng với 11 trọng điểm phát triển, mỗi phân vùng gắn liền với giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng riêng.

Về hạ tầng giao thông, thành phố sẽ mở rộng và phát triển hệ thống giao thông liên vùng với 9 tuyến đường sắt đô thị, kết nối TP. Thủ Đức với các khu vực khác của TP HCM và sân bay quốc tế Long Thành - sân bay lớn nhất Việt Nam, dự kiến đáp ứng 50% - 60% nhu cầu đi lại.

Thủ Đức sẽ có tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành đi qua.

Mật độ mạng lưới giao thông công cộng đạt 2,5-3 km/km2; chiều dài các tuyến sức chở lớn đạt chỉ tiêu 50-60 km/triệu dân.

TP Thủ Đức quy hoạch phát triển và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, bao gồm các đoạn thuộc tuyến metro số 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 10 của TP.HCM.

Đồng thời, tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành cũng sẽ đi qua TP Thủ Đức, cùng với tuyến Tân Kiên - Thủ Thiêm dự kiến được bổ sung. Sân bay Long Thành khi hoàn thành sẽ lớn nhất Việt Nam, vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa bàn này cũng có một số tuyến đường sắt hành khách và hàng hóa khác đi qua, như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Trảng Bom - Hòa Hưng.

Do đó, thời gian tới, TP Thủ Đức sẽ thực hiện xây dựng các ga đầu mối Thủ Thiêm, Bình Triệu, cũng như các điểm trung chuyển chính kết nối với nhà ga hành khách đường sắt quốc gia, mạng lưới đường sắt liên vùng và tại các khu vực trọng điểm phát triển của TP này.

Thủ Đức phát triển mô hình đô thị TOD

Đô thị được phát triển theo mô hình gắn kết với giao thông công cộng (TOD), đồng thời xây dựng nhiều tuyến đường chiến lược như tuyến đường nối liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao Vành đai 3 - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường kết nối Vành đai 2 vào cao tốc TP HCM - Chơn Thành.

Về không gian đô thị, thành phố sẽ lấy hệ thống cây xanh và mặt nước làm trung tâm quy hoạch, tổ chức các trục sông, kênh, rạch như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Tắc, rạch Chiếc, rạch Trau Trảu, rạch Gò Công, rạch Ông Nhiêu…

Các dòng chảy này sẽ được kết nối với hệ thống công viên cây xanh công cộng, vừa tạo nên cấu trúc không gian đô thị đặc sắc vừa đóng vai trò quan trọng trong việc dự trữ và thoát nước.

TP Thủ Đức hiện hữu là sáp nhập từ 3 quận Thủ Đức, 2 và 9 thuộc TP HCM.

Thành phố cũng sẽ mở rộng đáng kể quỹ đất cho các công trình dịch vụ công cộng. Cụ thể, diện tích đất dành cho giáo dục cấp đô thị sẽ tăng gần 5 lần, đất cho các cơ sở y tế cấp đô thị tăng hơn 10 lần, và đất cho các công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị tăng khoảng 3 lần.

Trong đó, đáng chú ý là khu Liên hợp thể thao quốc gia tại khu vực Rạch Chiếc. Bên cạnh đó, diện tích công viên cây xanh toàn thành phố dự kiến sẽ đạt 1.800ha, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Trong năm 2024, một số ngành, lĩnh vực kinh tế của TP Thủ Đức tăng trưởng ổn định, cao hơn so với cùng kỳ; giá trị sản xuất các ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 83.721,34 tỷ đồng, đạt 103,47% so với kế hoạch (80.909 tỷ đồng), tăng 13,43% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 35.571,58 tỷ đồng, đạt 103,77% so với kế hoạch (34.280,19 tỷ đồng), tăng 9,99% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ước thực hiện cả năm đạt 16.140,479 tỷ đồng, đạt 70,79% so với dự toán pháp lệnh, nếu không tính tiền sử dụng đất thì số thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2024 đạt 150,5% so dự toán. Về tỷ lệ giải ngân đầu tư công, tính đến tháng 12/2024 đã giải ngân được 9.121,871 tỷ đồng /9.333,812 tỷ đồng, ước đạt tỷ lệ 97,7%.

TP Thủ Đức được thành lập vào năm 2020 theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TP HCM).

Thủ Đức cũng là thành phố đầu tiên thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.