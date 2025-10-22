HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Một thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Cao Nguyên |

Công an đã vào cuộc xác minh đoạn video 1 thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ giữa đường gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 22-10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc 1 thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Một thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường- Ảnh 1.

Nam thanh niên bị tát liên tiếp vào mặt, bắt quỳ giữa đường

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 thanh niên bị người đàn ông chửi bới, tát liên tiếp vào mặt.

Chưa dừng lại, trong lúc đánh người, người đàn ông còn lấy điếu thuốc đang hút ném vào mặt nạn nhân. Cuối đoạn video, nam thanh niên bị bắt quỳ giữa đường xin lỗi.

Người đàn ông đánh nam thanh niên được cho là chủ một đoàn lân sư rồng có tiếng tại Đắk Lắk.

Khi đánh người, ông này nhiều lần hỏi "mày xin tao nghỉ chưa" và bắt mai trả lại đồ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bình luận bức xúc về hành động đánh người và bắt nạn nhân quỳ gối giữa đường.

