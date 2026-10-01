Từng nghĩ bản thân luôn thiếu một chiếc váy đẹp, một món đồ gia dụng mới hay một món đồ đang được nhiều người săn đón, tôi thử dành một tháng để sống giản dị hơn, hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Kết quả bất ngờ nhất không chỉ là tiết kiệm được tiền, mà còn là cảm giác đầu óc nhẹ hơn, nhà cửa thoáng hơn và cuộc sống bớt bị kéo đi bởi những ham muốn nhất thời.

Có một giai đoạn, tôi luôn sống với cảm giác mình đang thiếu một thứ gì đó. Tủ quần áo đã chật nhưng vẫn thấy thiếu một chiếc váy đẹp; trên bàn trang điểm đã có vài chai nước hoa nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi những phiên bản giới hạn; căn bếp không thiếu đồ dùng nhưng cứ nhìn thấy một bộ bát đĩa đẹp là lại nghĩ rằng nhà mình “nên có”.

Cảm giác ấy càng rõ rệt mỗi khi lướt mạng xã hội. Người này khoe món đồ vừa mua, người kia chia sẻ một sản phẩm đang được săn đón, đâu đâu cũng là những lời giới thiệu kiểu “rất đáng tiền”, “mua rồi mới thấy cuộc sống tiện hơn”. Nếu không mua, tôi lại có cảm giác mình đang bỏ lỡ một điều gì đó, thậm chí có lúc thấy bản thân như đang chậm hơn người khác một nhịp.

Cho đến một ngày, khi đứng trước chiếc tủ đã gần như không còn chỗ trống, tôi mới nhận ra một điều khá đơn giản: thực ra mình không thiếu quá nhiều thứ, chỉ là đã quá quen với cảm giác phải tiếp tục sở hữu thêm.

Từ đó, tôi thử dành một tháng để sống giản dị hơn. Không phải ép bản thân theo đuổi lối sống tối giản cực đoan, cũng không đặt ra mục tiêu “không được mua gì”, mà chỉ cố gắng giảm những quyết định mua sắm xuất phát từ cảm xúc. Sau một tháng, điều thay đổi rõ nhất không chỉ là số tiền còn lại trong tài khoản, mà là cảm giác cuộc sống bớt vội và nhẹ đầu hơn rất nhiều.

Nhiều món đồ từng muốn mua thực chất chỉ là cách “xử lý cảm xúc”

Khi bắt đầu quan sát lại thói quen của mình, tôi nhận ra không ít lần nhu cầu mua sắm xuất hiện chẳng liên quan nhiều đến việc thiếu đồ dùng. Có hôm công việc mệt mỏi, tôi muốn mua một món gì đó để tự thưởng. Có lúc tâm trạng không tốt, một đơn hàng nhỏ mang lại cảm giác vui vẻ rất nhanh. Khi thấy người khác có món đồ đẹp, cảm giác “mình cũng nên có” lại xuất hiện.

Nhìn kỹ hơn, thứ khiến chúng ta muốn trả tiền đôi khi không hẳn là sản phẩm mà là cảm giác đi kèm với sản phẩm đó: cảm giác được bù đắp, được chiều chuộng, được cập nhật xu hướng hoặc ít nhất là không thua kém những người xung quanh.

Vấn đề là cảm giác hào hứng này thường khá ngắn. Một món đồ mới có thể khiến tâm trạng tốt lên vài ngày, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành một vật bình thường trong nhà. Nếu thói quen “không vui thì mua gì đó” cứ lặp lại, số đồ tăng lên nhưng cảm giác thiếu vẫn không biến mất.

Thậm chí, càng mua nhiều lại càng phát sinh thêm những áp lực khác: tủ chật hơn, nhà nhiều đồ hơn, việc dọn dẹp mất thời gian hơn và khoản tiền đáng lẽ có thể dành cho mục tiêu dài hạn lại bị chia nhỏ cho hàng loạt món không thực sự cần thiết.

Tôi áp dụng quy tắc chờ 3 ngày trước những món đồ không thiết yếu

Trong một tháng thử sống giản dị, thay đổi hiệu quả nhất của tôi là không còn phản ứng ngay lập tức với ham muốn mua sắm.

Trước đây, khi thấy một món đồ hấp dẫn, tôi thường tìm đánh giá, so sánh giá rồi nhanh chóng đặt hàng vì sợ hết ưu đãi. Sau này, với những món không thật sự cấp thiết, tôi chỉ lưu lại hoặc cho vào giỏ hàng rồi chờ ít nhất 3 ngày.

Khoảng thời gian ngắn này tạo ra khác biệt khá lớn. Có những món tối hôm trước còn cảm thấy “nhất định phải mua”, vài ngày sau nhìn lại đã không còn hấp dẫn. Khi cảm xúc tức thời qua đi, việc đánh giá nhu cầu cũng tỉnh táo hơn.

Tôi đồng thời đặt ra một khoản ngân sách nhỏ cho những món không thiết yếu mỗi tháng. Điều này giúp việc chi tiêu không trở thành cuộc đấu tranh giữa “mua” và “không được mua”. Vẫn có thể mua thứ mình thích, nhưng cần lựa chọn món nào đáng được ưu tiên.

Trước mỗi quyết định, tôi thường tự hỏi ba câu: Nhà mình đã có thứ nào làm được chức năng tương tự chưa? Nếu không mua món này, cuộc sống có bất tiện đáng kể không? Một tháng nữa, mình còn thấy nó đáng tiền hay không?

Phần lớn những món mua theo cảm hứng không vượt qua được ba câu hỏi này.

Khi bớt nghĩ xem phải mua gì tiếp theo, cuộc sống tự nhiên nhẹ hơn

Sau khoảng một tháng, điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà là đầu óc bớt bị lấp đầy bởi những nhu cầu nhỏ.

Trước đây, tôi có thể dành khá nhiều thời gian để xem quần áo, đồ gia dụng, mỹ phẩm, đồ trang trí rồi so sánh giá, đọc bình luận và cân nhắc xem có nên mua hay không. Mỗi món chỉ chiếm một chút thời gian nhưng cộng lại thành một lượng đáng kể.

Khi giảm việc mua sắm tùy hứng, khoảng thời gian này cũng tự nhiên biến mất. Nhà ít đồ mới hơn nhưng lại dễ sắp xếp. Quần áo trong tủ được mặc thường xuyên hơn. Những món đồ đã mua trước đây được sử dụng nhiều hơn thay vì nhanh chóng bị một sản phẩm mới thay thế.

Điều đáng nói là khi không còn liên tục nghĩ “mình còn thiếu gì”, người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những thứ vốn đã có: một bữa cơm ngon, căn phòng gọn gàng, chiếc giường dễ chịu, bộ quần áo đã mặc nhiều năm nhưng vẫn vừa vặn, hay một buổi sáng không phải vội vàng.

Đây cũng là lúc tôi hiểu rằng sống giản dị không đồng nghĩa với từ chối mọi nhu cầu vật chất. Cốt lõi nằm ở việc phân biệt được điều mình thật sự cần với thứ chỉ khiến mình hứng thú trong vài phút.

Tiết kiệm không phải là nhịn mua, mà là biết thứ gì đáng để trả tiền

Sau một tháng, tôi không trở thành người “không thích mua sắm” và cũng không nghĩ ai cũng cần theo đuổi lối sống tối giản. Mua một món đồ đẹp, một chuyến đi hay một trải nghiệm khiến bản thân vui vẻ hoàn toàn không có gì sai.

Nhưng khác biệt nằm ở chỗ quyết định đó đến từ nhu cầu thực sự hay chỉ là phản ứng trước quảng cáo, cảm xúc nhất thời và áp lực so sánh.

Khi biết trì hoãn một chút trước khi mua, giới hạn ngân sách cho những khoản không thiết yếu và sử dụng tốt những gì đang có, việc tiết kiệm trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Không cần ngày nào cũng nhắc mình “phải tiết kiệm”, bởi số tiền không còn bị rò rỉ qua quá nhiều khoản nhỏ.

Quan trọng hơn, cảm giác đủ đầy dần không còn phụ thuộc vào việc hôm nay có thêm món đồ nào mới.

Có lẽ, sống giản dị không phải là biến cuộc sống thành một căn phòng trống hay buộc bản thân từ bỏ những thứ đẹp đẽ. Đó chỉ là học cách chậm lại trước mỗi ham muốn sở hữu, biết mình đang mua vì cần hay chỉ vì muốn lấp đầy một cảm xúc nhất thời.

Khi bớt vội vàng tích lũy đồ vật, người ta lại có thêm tiền, thêm không gian và thêm thời gian cho những điều đáng giá hơn. Và đôi khi, cảm giác thoải mái nhất không phải là vừa mua được thứ mình muốn, mà là nhìn một món đồ rất hấp dẫn rồi bình thản nhận ra: “Mình không cần nó cũng chẳng sao”.