Tên lửa Soyuz-2.1b đã được phóng từ bệ phóng tại Khu vực 1C của Trung tâm Vũ trụ Vostochny. Theo kế hoạch, nó sẽ mang hai vệ tinh Aist-2T số 1 và số 2, có khả năng chụp ảnh Trái đất với độ phân giải cao.

Đối với kênh ảnh đen trắng, độ phân giải sẽ là 1,6 mét ở chế độ bình thường và 1,9 mét đối với ảnh lập thể (được chụp từ hai hoặc nhiều góc độ bởi một cặp vệ tinh). Ảnh màu sẽ có độ phân giải lần lượt là 4,8 và 5,9 mét. Đây là những độ phân giải cao đối với các vệ tinh dân sự theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cả hai vệ tinh đều có kích thước giống hệt nhau, đo được 2,2 x 1,3 x 2,7 mét. Không giống như thế hệ tiền nhiệm - vệ tinh Aist-2T được phóng cách đây vài năm.

Các vệ tinh mới này được trang bị động cơ hiệu chỉnh quỹ đạo, tốc độ truyền dữ liệu tăng lên gấp 10 lần (lên đến 1.600 megabit mỗi giây) và tuổi thọ hoạt động được kéo dài từ 3 đến 5 năm. Việc tách rời hai vệ tinh dự kiến sẽ diễn ra 1 giờ 4 phút sau khi phóng.

Các vệ tinh Aist-2T trước khi đóng vỏ bảo vệ tải trọng của tên lửa.

Ngoài hai vệ tinh khá lớn này, vốn chứng minh khả năng của ngành công nghiệp vũ trụ Nga trong việc chế tạo các thiết bị quan sát Trái đất khá tiên tiến mà không cần nhiều linh kiện nhập khẩu, tên lửa đẩy và tầng đẩy Fregat của nó sẽ phóng thêm 50 vệ tinh khác.

Đây chủ yếu là các vệ tinh CubeSat do những nhóm sinh viên và nhân viên từ nhiều trường đại học Nga chế tạo. Nhiều vệ tinh trong số này, mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng lại có khả năng thu thập dữ liệu khoa học quan trọng.

Vụ phóng này là lần cuối cùng trong số 17 cuộc phóng của Nga trong năm 2025. Dự kiến số lượng sẽ bắt đầu tăng lên vào năm tới, khi quá trình phát triển vệ tinh sử dụng các linh kiện thay thế nhập khẩu được đẩy nhanh, trong khi hạn chế về khả năng sẵn sàng của tải trọng đã dẫn đến tỷ lệ phóng tương đối thấp trong hai năm qua.

Tên lửa Soyuz-2.1b được sử dụng cho lần phóng này có tổng khối lượng 310 tấn, sử dụng naphthyl làm nhiên liệu và oxy lỏng làm chất oxy hóa. Tầng trên Fregat, với khối lượng 22,1 tấn, sử dụng dimethylhydrazine không đối xứng làm nhiên liệu và nitơ tetroxide (UDMH+AT) làm chất oxy hóa.

Loại nhiên liệu độc đáo này không sôi ở nhiệt độ bình thường ngay cả khi không làm mát và, quan trọng hơn đối với tầng trên, không cần hệ thống đánh lửa, tự bốc cháy khi nhiên liệu và chất oxy hóa tiếp xúc.

Fregat có thể thực hiện tối đa 7 lần đốt động cơ trong không gian, cho phép nhiều vệ tinh được triển khai đồng thời vào các quỹ đạo mong muốn.