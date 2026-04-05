Một tàu chở 1 triệu thùng dầu thành công đi qua eo biển Hormuz, băng băng tiến thẳng đến 1 quốc gia Đông Nam Á

Anh Dũng |

Tàu dự kiến cập cảng và dỡ hàng vào giữa tháng 4.

- Ảnh 1.

Một tàu chở dầu chở dầu thô của Iraq được ghi nhận đã đi qua eo biển Hormuz, sát bờ biển Iran. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Tehran tuyên bố Iraq được miễn trừ khỏi mọi hạn chế qua tuyến hàng hải chiến lược này. Thông tin dựa trên dữ liệu từ LSEG và Kpler.

Con tàu Ocean Thunder đã bốc khoảng 1 triệu thùng dầu thô Basrah Heavy vào ngày 2/3. Theo dữ liệu của Kpler, tàu dự kiến dỡ hàng tại Pengerang, Malaysia vào giữa tháng 4.

Iran trước đó đã đóng cửa eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận tải quan trọng, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Động thái này diễn ra sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2, khiến xung đột leo thang.

Sau đó, Iran cho biết sẽ cho phép các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel được đi qua. Trong những ngày gần đây, ba tàu chở dầu do Oman điều hành, một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu chở khí thuộc sở hữu Nhật Bản đã được đi qua eo biển này.

Theo Reuters﻿

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

