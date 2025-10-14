Một tập đoàn nước ngoài nhượng quyền 2.000 taxi Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 9-10, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh (GSM) – đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện Xanh SM, cho biết thương hiệu Xanh SM vừa có hợp đồng nhượng quyền đầu tiên tại thị trường quốc tế.

Đó là thương vụ hợp tác với Xentro Group, một tập đoàn đa ngành lớn của Philippines, mở đường cho 2.000 taxi điện Xanh SM triển khai hoạt động tại quốc gia này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng ra khu vực của thương hiệu taxi điện Việt Nam.

Lễ ký kết nhượng quyền

Theo ông Thanh, hơn 2 năm trước, Xanh SM cũng có một hợp đồng nhượng quyền ở Việt Nam với hãng taxi Lado.

Đến nay, từ một hãng taxi đang gặp nhiều khó khăn, Lado Lâm Đồng đã có đội taxi gần 2.000 xe điện vận hành và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho gần 100 đối tác.

"Việc một thương hiệu Việt được nhượng quyền tại nước ngoài không chỉ là dấu ấn, mà còn là bước khởi đầu của hành trình đưa Xanh SM ra thế giới, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng hàng trăm đối tác tại nhiều quốc gia trong tương lai gần" - ông Thanh bộc bạch.

Xanh SM có mặt tại sân bay Indonesia

Trước đó, Xanh SM đã đồng loạt khai trương dịch vụ taxi điện tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta (CGK), Jakarta - Indonesia; kế đến là TP Makassar, trung tâm thương mại và cảng biển lớn của Indonesia và tại Depot, Bekasi - một vùng thuộc Greater Jakarta.

Trong tháng 10 này, hãng triển khai tiếp tại Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia, trung tâm về kinh tế và công nghiệp.