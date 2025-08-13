Một tập đoàn có hơn 127.000 tỷ gửi ngân hàng, hưởng lãi suất lên tới 9% và sở hữu lượng lớn cổ phiếu ACB, VietinBank, Vinamilk

Báo cáo tài chính quý II/2025 của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) cho thấy đơn vị này sở hữu danh mục đầu tư tài chính lên tới 241.914 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025, tăng 10.371 tỷ đồng so với cuối năm 2024 và chiếm 91,6% tổng tài sản.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 116.615 tỷ đồng, tăng 12.717 tỷ đồng, tương đương 12,2%; đầu tư tài chính dài hạn ở mức 125.299 tỷ đồng, giảm 2.346 tỷ đồng, tương đương 1,8%.

Đi sâu vào danh mục đầu tư của BVH, tiền gửi ngân hàng là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, tại thời điểm 30/6, BVH đang gửi gần 127.512 tỷ đồng tại ngân hàng, bao gồm 109.006 tỷ đồng ngắn hạn và 18.506 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. So với hồi đầu năm, lượng tiền gửi ngân hàng của BVH đã tăng thêm hơn 2.945 tỷ đồng.

Với quy mô trên, BVH hiện là doanh nghiệp niêm yết có lượng tiền gửi ngân hàng lớn nhất trên sàn chứng khoán.

BVH cho biết, ngoài các hợp đồng tiền gửi tại ALCII, VFC đã quá hạn, các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng có thời hạn gốc trên 3 tháng và thời gian đáo hạn không quá 1 năm và có mức lãi suất đến 9,0%/năm. Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn trên 1 năm và được hưởng lãi suất từ 5,2% đến 6,4%/năm.

Bộ phận chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục đầu tư tài chính của BVH là trái phiếu với quy mô hơn 102.652 tỷ đồng, tăng 7.364 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương 7,7%. Trong đó, có 32.591 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 70.061 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Các trái phiếu Chính phủ mà Tập đoàn này đầu tư có kỳ hạn 15 - 30 năm, trong khi trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn 7 – 10 năm; các trái phiếu có mức lãi suất đến 8,9%/năm.

Ngoài tiền gửi và trái phiếu, BVH cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với quy mô đạt 3.640 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025. Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng trên 90% với 3.279 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với hồi đầu năm.

Những cổ phiếu niêm yết được BVH đầu tư nhiều nhất là ACB (813 tỷ đồng), CTG (386 tỷ đồng), VNM (419 tỷ đồng),...Các cổ phiếu chưa niêm yết được BVH nắm giữ gồm: CTCP Thuỷ sản Cà Mau, CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương đông, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam...

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết như: BaoViet Bank (1.560 tỷ), Trung Nam Phú Quốc (431 tỷ), Tokio Marine Việt Nam (147 tỷ), PLT (97 tỷ), Bảo Việt SCIC (70 tỷ) và Long Việt (hơn 29 tỷ) (giá trị được lấy vào ngày 30/6/2025).

Ngoài ra, Tập đoàn cũng góp vốn vào CMC (144 tỷ), Dự án Thép Tài chính Quốc tế (170 tỷ), CTCP Tập đoàn SSG (225 tỷ) và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (347 tỷ đồng),…

Với danh mục đầu tư "khổng lồ" trên, BVH đã thu về gần 6.664 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong nửa đầu năm 2025. Trong đó, lãi tiền gửi là hơn 3.463 tỷ đồng, lãi đầu tư trái phiếu 2.540 tỷ đồng, cổ tức được chia là gần 157 tỷ đồng, lãi đầu tư và kinh doanh chứng khoán là hơn 71 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, BVH ghi nhận lợi nhuận 5.266 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, giảm so với mức 5.415 tỷ đồng đạt được trong nửa đầu năm 2024.

Dù vậy, nhờ sự khởi sắc của mảng kinh doanh bảo hiểm với lợi nhuận gộp đạt gần 1.170 tỷ đồng, BVH vẫn báo lãi sau thuế hợp nhất tăng 31,5% so với cùng kỳ 2024 đạt 1.392 tỷ đồng. Riêng quý II/2025, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 705 tỷ đồng, tăng trưởng 60,7%.