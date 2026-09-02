Một tà áo dài trắng cùng "Tổ quốc trong tim", Mỹ Tâm có luôn khoảnh khắc để đời ngày 2/9

Cách đây đúng 1 năm, Mỹ Tâm phủ sóng Đại lễ 2/9 chỉ bằng khoảnh khắc này.

Dù đã một năm trôi qua, khoảnh khắc Mỹ Tâm cất tiếng hát Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào tại Quảng trường Ba Đình trong màn đồng diễn của 80 nghệ sĩ thuộc Đại lễ A80 - Quốc khánh 2/9/2025 vẫn khiến khán giả thổn thức mỗi khi xem lại. Với nhiều người, đây không chỉ là một sân khấu đặc biệt trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, mà còn là hình ảnh đẹp về một “ngôi sao quốc dân” được công chúng cả nước yêu thương.

Mỹ Tâm và bé Hà Thuỷ Tiên cất cao Quốc ca và Giai Điệu Tự Hào tại Đại lễ A80

Xuất hiện trong tà áo dài trắng, Mỹ Tâm đứng giữa Quảng trường Ba Đình, hướng ánh mắt về lá Quốc kỳ, tay đặt lên ngực trái. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, nữ ca sĩ cất tiếng hát với tất cả sự trang trọng và xúc động. Không có những màn trình diễn cầu kỳ, cũng chẳng cần bất kỳ hiệu ứng sân khấu nào, chính khoảnh khắc rất đỗi giản dị ấy lại tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của Mỹ Tâm trong năm 2025.

Khoảnh khắc để đời của Mỹ Tâm

Ở thời điểm đó, hiệu ứng mạng xã hội dành cho màn trình diễn của Mỹ Tâm có thể nói là chưa từng có. Những bài đăng liên quan đến sân khấu thiêng liêng ngày 2/9 đồng loạt thu về lượng tương tác lớn. Đặc biệt, hình ảnh Mỹ Tâm rưng rưng đứng giữa Quảng trường Ba Đình đã chạm đến cảm xúc của hàng triệu khán giả. Video biểu diễn Tiến Quân Ca kết hợp Giai Điệu Tự Hào được đăng tải trên fanpage Mỹ Tâm tạo hiệu ứng mạnh, đạt gần 800 nghìn lượt yêu thích chỉ trong thời gian ngắn. Hình ảnh nữ ca sĩ trong tà áo dài trắng tiếp tục phủ sóng mạng xã hội, trở thành chủ đề được đông đảo khán giả bàn luận và chia sẻ.

Hình ảnh Mỹ Tâm được trang Thông tin Chính phủ đăng lại với dòng mô tả "Tổ quốc trong tim"

Đáng chú ý, bài đăng về Mỹ Tâm trên trang Thông tin Chính phủ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hình ảnh nữ ca sĩ đứng giữa Quảng trường Ba Đình, mắt rưng rưng hướng về lá cờ, tay đặt lên ngực trái đi cùng dòng caption giàu cảm xúc:

“TỔ QUỐC TRONG TIM

‘Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/ Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/ Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/ Cùng triệu người ngân vang câu ca.

Nước non Việt Nam ta vững bền…’Những ngày tháng 9/2025…”

Giọng nữ trung trầm ấm, vang nhưng vẫn mềm mại của cô hòa vào không gian đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình. Cách nhả chữ rõ ràng, dứt khoát ở những quãng cao cho thấy kỹ thuật của một nghệ sĩ đã có hàng chục năm đứng trên sân khấu, nhưng phía sau kỹ thuật ấy còn là cảm xúc được đẩy lên cao độ trong một ngày trọng đại của dân tộc.

Khi tiếng hát Mỹ Tâm hòa cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Ba Đình khiến người xem xúc động mạnh mẽ. Không cần một lời giới thiệu hoa mỹ, chỉ một ánh mắt rưng rưng, bàn tay đặt lên ngực trái cũng đủ để tạo nên một hình ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Áo dài trắng, tóc nâu bối lỏng và bàn tay đặt lên ngực, bức ảnh này của Mỹ Tâm đã viral suốt thời điểm Đại lễ A80 vừa diễn ra

Đó cũng là lúc cái tên Mỹ Tâm được đặt vào đúng ý nghĩa vốn có. “Mỹ Tâm” - một cái tên gợi đến “tâm hồn đẹp, trái tim đẹp” - xuất hiện trong một khoảnh khắc mang thông điệp “Tổ quốc trong tim”. Trong ngày trọng đại, khi hàng triệu trái tim cùng hướng về Tổ quốc, một trái tim biết yêu thương, biết tự hào trở thành hình ảnh đẹp nhất.

Sau sân khấu A80 lịch sử, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Mỹ Tâm từng chân thành chia sẻ về cảm xúc khi giấc mơ của cô gái trẻ năm nào trở thành hiện thực. Với nữ ca sĩ, chặng đường đã đi qua cũng giúp cô xác định rõ hơn sứ mệnh nghệ thuật của mình ở thời điểm hiện tại: không đơn thuần là đứng trên sân khấu, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực thông qua âm nhạc.

Mỹ Tâm nói về bí quyết giữ gìn nhan sắc

Đặc biệt, khi được hỏi về bí quyết giữ vẻ ngoài tươi trẻ sau nhiều năm hoạt động, Mỹ Tâm trả lời hài hước: “Có thể đúng là vậy. Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó”.

Câu trả lời vừa dí dỏm vừa cho thấy cách Mỹ Tâm nhìn về hành trình của mình: giữ sự bình thản, tích cực và không ngừng cho đi. Có lẽ cũng chính nguồn năng lượng ấy giúp nữ ca sĩ đứng vững trong tình cảm của công chúng suốt nhiều năm qua.

Mỹ Tâm vẫn đang hoạt động năng nổ với nhiều show diễn

Ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ tập trung cho các hoạt động âm nhạc cá nhân, đầu tư cho phim ảnh và liên tục góp mặt tại những sân khấu âm nhạc lớn. Dù không còn phát hành sản phẩm với mật độ dày đặc như những năm trước, sức hút của Mỹ Tâm vẫn hiện diện theo nhiều cách.

Hình ảnh để đời được Mỹ Tâm tái hiện sân khấu ở Dinh Độc lập hồi tháng 7/2026

Hình ảnh Mỹ Tâm trong tà áo dài trắng giữa Quảng trường Ba Đình càng trở thành một dấu ấn khó quên. Một năm sau, khi Quốc khánh 2/9 trở lại, khoảnh khắc ấy vẫn được nhắc lại và chia sẻ. Có những sân khấu rồi sẽ khép lại hay môt ca khúc rồi sẽ được hát thêm nhiều lần. Nhưng có những hình ảnh chỉ cần một lần xuất hiện cũng đủ ở lại rất lâu trong ký ức công chúng. Với Mỹ Tâm, đó có thể chính là khoảnh khắc cô đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, rưng rưng hát về Tổ quốc - một hình ảnh đẹp, giản dị nhưng đủ sức trở thành khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp của một “ngôi sao quốc dân”.