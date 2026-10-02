Một sinh viên suýt mất 300 triệu đồng để 'chứng minh trong sạch'

Sau khi hù dọa buộc T. chuyển toàn bộ số tiền hơn 1 triệu đồng có trong tài khoản, nhóm tội phạm giả danh công an tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 300 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an phường Đức Nhuận kịp thời tiếp cận, giúp một người dân thoát khỏi sự thao túng của nhóm lừa đảo giả danh công an.

Thủ đoạn giả danh công an, đe dọa và yêu cầu chuyển tiền để thao túng nạn nhân qua cuộc gọi video. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 29/9, T. (18 tuổi, sinh viên), ngụ phường Đức Nhuận, đang ở nhà thì nhận cuộc gọi thông báo có đơn hàng cần nhận gấp.

Sau đó, một tài khoản Zalo kết bạn, gọi video cho T. Người gọi tự xưng là công an, thông báo T. có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu hợp tác điều tra.

Nhóm này hướng dẫn T. chuyển sang ứng dụng Zoom, liên tục đưa ra các yêu cầu với lý do “xác minh”, “chứng minh trong sạch”. Khi T. hoang mang, các đối tượng hỏi số tiền đang có và yêu cầu chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Do lo sợ, T. đã chuyển toàn bộ số tiền mình có, hơn 1,1 triệu đồng. Nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng nhưng T. từ chối.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, các đối tượng yêu cầu T. rời nhà, đến một quán cà phê và tiếp tục duy trì cuộc gọi Zoom. T. làm theo chỉ dẫn.

Đến khoảng 22 giờ, từ tin báo của người thân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Đức Nhuận kịp thời đưa T. về cơ quan công an, giúp nạn nhân thoát khỏi sự thao túng của nhóm lừa đảo. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an TPHCM cảnh báo, thủ đoạn bắt cóc online phổ biến là giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án; dựng chuyện nạn nhân liên quan đến vụ án để đe dọa, gây hoảng sợ, từ đó yêu cầu chuyển tiền và từng bước điều khiển hành động.

Người dân cần cảnh giác với người tự xưng công an qua điện thoại; không chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”; không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân cho người lạ; không rời nhà hoặc đến địa điểm khác theo chỉ dẫn qua mạng.

Khi nhận cuộc gọi cáo buộc liên quan đến vụ án, người dân cần dừng cuộc gọi, bình tĩnh kiểm chứng và báo ngay cho cơ quan công an.