Một sinh viên bị thao túng tâm lý, cầm đồ laptop, giục gia đình chuyển tiền cho kẻ lừa đảo: Trường ở Hà Nội thông báo KHẨN!

Mới đây, Trường Đại học Hà Nội đã phát đi cảnh báo khẩn về vụ việc một nam sinh viên năm nhất (khóa 2025) của trường suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò “bắt cóc online”, khống chế tâm lý để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin, sinh viên N. (tên viết tắt) bị một nhóm đối tượng lừa đảo tiếp cận qua điện thoại với kịch bản vô cùng tinh vi. Ban đầu, kẻ gian giả danh nhân viên giao hàng, thông báo N. có một kiện hàng đang được chuyển tới. Sau đó, N. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ “nhân viên bưu điện”, thông báo kiện hàng của N bị tạm giữ vì nghi chứa ma túy.

Ngay sau đó, đường dây được chuyển cho một người tự xưng là “cán bộ công an”. Đối tượng này cáo buộc N. liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền phi pháp, đồng thời yêu cầu N. “hợp tác điều tra bí mật”.

Chúng gửi cho N giấy tờ giả mạo lệnh truy nã, phong tỏa tài khoản, yêu cầu N. cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sao kê tài chính và chuyển tiền để chứng minh vô tội. N. được dặn tuyệt đối không được tiết lộ vụ việc cho bất kỳ ai, nếu không sẽ “bị xử lý hình sự”.

Khi biết N. không có tiền, nhóm lừa đảo tiếp tục nghĩ ra chiêu thức mới. Chúng làm thư giả mạo Trường Đại học Hà Nội thông báo rằng N. được nhận học bổng du học nước ngoài, rồi yêu cầu N. gửi thư này cho gia đình để xin chuyển tiền “đóng phí học bổng”.

Không dừng lại ở đó, chúng còn dụ dỗ N tự “bắt cóc online”: buộc N. thuê nhà nghỉ, ở một mình, bật Zoom 24/24 để “phục vụ điều tra đặc biệt” và không được tiết lộ vị trí cho bất kỳ ai. Trong tâm lý hoảng loạn, N. đã cầm cố laptop để lấy tiền chuyển cho đối tượng, đồng thời thúc giục mẹ chuyển tiền theo hướng dẫn.

May mắn thay, phụ huynh của N. đã cảnh giác, phát hiện dấu hiệu bất thường và nhanh chóng liên hệ Phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp của trường. Ngay lập tức, trường Đại học Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Đại Mỗ và Phòng PA03 - Công an Thành phố Hà Nội kịp thời vào cuộc, giải cứu thành công sinh viên N, đảm bảo an toàn cho bạn và đưa trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng, thời gian gần đây, thủ đoạn mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án, bưu điện… để vu khống người dân “liên quan đến ma túy” hoặc “rửa tiền” đang lan rộng với mức độ tinh vi ngày càng cao. Cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc qua điện thoại, mạng xã hội hay yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, phục vụ điều tra.

Vì vậy, người dân nói chung và các bạn sinh viên cần lưu ý:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng.

- Nếu nhận được cuộc gọi nghi ngờ, hãy bình tĩnh, ngắt liên lạc ngay, báo cho người thân, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.

Trường Đại học Hà Nội cũng đính kèm thông tin liên hệ hỗ trợ để sinh viên, gia đình sinh viên có thể liên lạc nếu nghi ngờ bản thân hoặc thấy người xung quanh mình đang rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Công an Phường Đại Mỗ, Hà Nội - 02435531296 Phòng An ninh Chính trị nội bộ - CATP Hà Nội - 0692194023 Phòng Công tác sinh viên & QHDN - Trường Đại học Hà Nội - 02435430506 hoặc 02435844118

Làm sao để không trở thành nạn nhân của “bắt cóc online”?

Thời gian gần đây, cụm từ “bắt cóc online” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, khiến nhiều người rùng mình. Đây là chiêu thức lừa đảo mới, trong đó kẻ xấu khống chế tâm lý nạn nhân từ xa qua điện thoại hoặc mạng xã hội, khiến họ tin rằng mình đang vướng vào một vụ án nghiêm trọng và phải “tự cô lập”, “hợp tác điều tra” hoặc “chuyển tiền chứng minh vô tội”. Nghe có vẻ phi lý, nhưng thực tế, rất nhiều người kể cả sinh viên đại học đã sập bẫy vì hoảng loạn, sợ hãi và thiếu thông tin.

Vậy làm sao để không trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này?

Trước hết, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Hầu hết các vụ “bắt cóc online” đều bắt đầu bằng việc đối tượng cố tình tạo áp lực tâm lý: chúng nói nhanh, giọng nghiêm trọng, liên tục nhắc đến tội danh “ma túy”, “rửa tiền” hay “truy nã”. Khi bạn hoang mang, bạn dễ mất khả năng suy nghĩ logic. Vì vậy, hãy tạm ngắt máy ngay khi cảm thấy nghi ngờ, tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ người lạ.

Thứ hai, ghi nhớ rằng công an, tòa án, viện kiểm sát hay bưu điện không bao giờ làm việc qua điện thoại, càng không yêu cầu bạn chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Nếu ai đó nói như vậy, 99% là lừa đảo. Trong trường hợp bối rối, hãy gọi ngay cho người thân, thầy cô, hoặc công an địa phương để kiểm tra thông tin. Một cuộc gọi xác minh có thể cứu bạn khỏi mất tiền, thậm chí mất an toàn cá nhân.

Thứ ba, bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối. Không chia sẻ số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội, vì đó chính là “mồi ngon” cho kẻ gian giả mạo bạn. Nếu từng lộ thông tin, hãy thay đổi mật khẩu, bật xác thực 2 lớp và báo ngân hàng ngay.

Cuối cùng, tự trang bị kiến thức an ninh mạng. Các trường đại học, cơ quan, hay thậm chí nhóm bạn nên thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo, tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng nhận diện lừa đảo online. Càng hiểu rõ chiêu thức, bạn càng khó bị lừa.

Trong thời đại số, chỉ cần một cú click hoặc một cuộc gọi sai lầm, hậu quả có thể là cả sự nghiệp và tương lai. Vì vậy, đừng để nỗi sợ dẫn dắt lý trí. Bình tĩnh, cảnh giác và thông minh chính là “tấm khiên” mạnh nhất bảo vệ bạn khỏi “bắt cóc online”.