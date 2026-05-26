Một siêu tàu chở dầu âm thầm rời Vịnh Ba Tư, vượt khu vực phong tỏa hướng thẳng đến láng giềng Việt Nam

Giữa bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, một siêu tàu chở dầu thô của Iraq đã rời Vịnh Ba Tư và vượt qua khu vực phong tỏa để tiến ra Biển Ả Rập, đánh dấu tín hiệu hiếm hoi về sự nối lại hoạt động vận tải năng lượng trong khu vực.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Reuters tổng hợp, tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) Eagle Verona đã đi qua Vịnh Oman để tiến vào Biển Ả Rập, mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iraq trên hành trình tới Trung Quốc.

Diễn biến này thu hút sự chú ý lớn của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh phần lớn tàu chở dầu vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz hồi cuối tháng 2, động thái được đưa ra sau các động thái của Mỹ và Israel nhằm vào nước này. Việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu năng lượng từ khu vực Trung Đông, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Dữ liệu vận tải cho thấy Eagle Verona đã bốc hàng tại cảng dầu Basra của Iraq vào ngày 28/2 và hiện đang trên đường tới cảng Ninh Ba của Trung Quốc, dự kiến cập cảng vào ngày 12/6.

Động thái rời Vịnh Ba Tư của tàu Eagle Verona diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu tích cực liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran. Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận có thể giúp mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran đã được đàm phán phần lớn. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars của Iran sau đó bác bỏ thông tin này và cho rằng nhận định trên xa rời thực tế.

Ngoài Eagle Verona, hoạt động vận tải năng lượng trong khu vực cũng ghi nhận thêm tín hiệu phục hồi khi tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Hamra rời Vịnh Ba Tư để vận chuyển lô LNG đầu tiên tới Ấn Độ kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo hãng tin bán chính thức ISN của Iran, dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), có tổng cộng 33 tàu thương mại, bao gồm tàu chở dầu và tàu container, đã được phép đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ gần đây dưới sự giám sát của lực lượng hải quân Iran.

Ở chiều ngược lại, Hải quân Mỹ cho biết đã chuyển hướng khoảng 100 tàu thương mại trong suốt 6 tuần thực thi phong tỏa các cảng của Iran kể từ giữa tháng 4, theo thông tin được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đăng tải trên mạng xã hội X hôm 24/5.

Theo dữ liệu hàng hải Equasis, Eagle Verona thuộc sở hữu của AET Inc PTE Ltd, doanh nghiệp vận tải biển Malaysia có trụ sở tại Singapore. Công ty này là thành viên của MISC Berhad, tập đoàn thuộc sở hữu của PETRONAS.