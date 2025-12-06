Một siêu sao qua đời chỉ sau 12 phút lên giường người tình và điều được hé lộ sau nhiều năm

Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật đình đám một thời trên màn ảnh, niềm tự hào của đất nước tỉ dân. Thế nhưng, tháng 7/1973. siêu sao này lại rời xa nhân thế khi còn quá trẻ và để lại cả đống "thuyết âm mưu" khi qua đời tại nhà riêng của cô tình nhân Đinh Bội.

Có tin đồn Đinh Bội đã thông đồng với ông trùm xã hội đen Hướng Hoa Cường (người mà Đinh Bội lấy làm chồng sau này, hiện đã ly hôn) để hại đời Lý Tiểu Long, cũng có người cho rằng ông có lối sống không lành mạnh, dẫn đến việc chết trên giường tình nhân. Dù không có nguồn tin chính thống nào xác nhận nhưng dân tình vẫn nửa tin nửa ngờ.

Có người cho rằng Lý Tiểu Long bị Đinh Bội hạ độc, cũng có lời đồn đoán siêu sao võ thuật chết vì "chuyện phòng the".

Sau nhiều năm chịu lời đàm tiếu, nữ diễn viên Đinh Bội đã nhận lời phỏng vấn của đài TVB, lần đầu tiên kể lại chi tiết về sự kiện năm nào. Đinh Bội cho biết, ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đã đến nhà bà để trao đổi về kịch bản với CEO công ty giải trí Gia Hòa Trâu Văn Hoài. Khi ngôi sao võ thuật bị đau đầu, Đinh Bội đã cho ông uống thuốc giảm đau và để Lý Tiểu Long nghỉ tạm trên giường của mình. Chẳng ai ngờ được, chỉ 12 phút sau, Lý Tiểu Long rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hơi thở mong manh.

Đinh Bội giải thích rằng bà không gọi cấp cứu mà liên hệ với bác sĩ riêng vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý Tiểu Long. Kết quả, Lý Tiểu Long được đưa đến bệnh viện khá muộn và chính thức nhận thông báo tử vong vào 11:30 buổi tối.

Đinh Bội khẳng định loại thuốc bà cho Lý Tiểu Long uống hoàn toàn bình thường, là loại mà nam diễn viên thường xuyên sử dụng và siêu sao họ Lý qua đời là vì lý do sức khỏe chứ không phải do lối sống không lành mạnh như một số lời đồn đoán. Đồng thời, Đinh Bội cũng tỏ vẻ ân hận: "Nếu lúc đó tôi gọi cấp cứu ngay thì có lẽ mọi chuyện đã khác".

Sau nhiều năm, Đinh Bội mới chính thức lên tiếng về lùm xùm chấn động năm nào. Bà tuyên bố: "Tôi không hại Lý Tiểu Long, chẳng qua là không thể cứu được anh ấy mà thôi".

Đinh Bội thừa nhận rằng, sự sống của Lý Tiểu Long bắt đầu đếm ngược sau khi nằm trên giường của bà.

Sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, công ty giải trí Gia Hòa tuyên bố Lý Tiểu Long bị ngất tại nhà riêng. Dù giới truyền thông "soi" được rằng xe cấp cứu đưa tài tử họ Lý vào viện xuất phát từ nhà của Đinh Bội nhưng người đẹp này vẫn quyết chối đến cùng. Đây là lý do khiến dân tình cho rằng có điều gì đó khuất tất phía sau cái chết của huyền thoại võ thuật Cbiz. Đinh Bội cũng vì thế mà phải chịu mũi dùi dư luận, phái chuyển nhà đi nơi khác và sống kín tiếng từ đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, lượng thuốc giảm đau trong cơ thể Lý Tiểu Long ở mức bình thường, loại trừ khả năng trúng độc hoặc uống thuốc quá liều. Cơ quan chức năng kết luận, ông qua đời vì phù não cấp tính, dẫn đến tăng áp suất nội so và tổn thương trung tâm hô hấp. Còn theo suy đoán của các chuyên gia thời nay, Lý Tiểu Long bị đột tử bất ngờ trong bệnh động kinh (SUDEP) - một rủi ro hiếm gặp nhưng vô cùng nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng xác nhận Đinh Bội không liên quan đến cái chết của Lý Tiểu Long. Thế nhưng, thái độ mập mờ của nữ diễn viên năm đó khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi to đùng.

Trang 163 cho biết thêm, trước đó, Lý Tiểu Long đã có dấu hiệu sức khỏe bất ổn. Tháng 5/1973, khi quay bộ phim Long Tranh Hổ Đấu, nam diễn viên đột nhiên bị nôn mửa, rút gân và ngất xỉu tại phim trường. Bác sĩ chẩn đoán Lý Tiểu Long gặp phải các vấn đề thần kinh do căng thẳng và đề nghị ông nghỉ ngơi cũng như điều trị bằng thuốc.

Tuy nhiên, Lý Tiểu Long không tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ, vẫn tiếp tục làm việc, huấn luyện với cường độ cao, dẫn đến tình trạng đau đầu và mất ngủ. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến siêu sao võ thuật Cbiz đột ngột qua đời khi còn quá trẻ.

Lý Tiểu Long đã có dấu hiệu bất ổn từ trước đó.

Đinh Bội và Lý Tiểu Long quen biết từ đầu những năm 1970 khi cùng hợp tác tại phim trường. Được biết, chính Lý Tiểu Long là người đã chủ động tiếp cận và nhanh chóng chinh phục được trái tim người đẹp. Khi đó, Lý Tiểu Long đã có gia đình nhưng Đinh Bội vẫn chấp nhận làm người tính bí ẩn của anh. Ai ngờ, chỉ sau 1 năm hẹn hò, Lý Tiểu Long bị "gặp nạn" trên giường của Đinh Bội, khiến nữ diễn viên bị chỉ trích nặng nề, dính nghi vấn hại chết huyền thoại Cbiz.

Sau khi Lý Tiểu Long mất, Đinh Bội kết hôn với ông trùm Hướng Hoa Cường vào năm 1976 nhưng lại tan đàn xẻ nghé chỉ sau 3 năm chung sống. Điều đáng nói là nhiều năm qua, Đinh Bội vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình họ Hướng, thậm chí, vợ mới của ông Hướng Hoa Cường – bà Trần Lam còn tự bỏ tiền túi, chủ động nâng số tiền cấp dưỡng cho Đinh Bội lên gấp 20 lần.

Đinh Bội chấp nhận làm "bé ba" bên cạnh Lý Tiểu Long.

Giờ đây, sau nhiều năm, Đinh Bội sống kín tiếng, tu tập để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.

Nguồn: 163