Một siêu phẩm của Nga đón tin vui cực lớn, khẳng định đanh thép về chất lượng công nghệ nội địa

Hợp đồng kỷ lục và sứ mệnh tiên phong của Aeroflot

Ngành hàng không dân dụng Nga vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử khi hãng hàng không quốc gia Aeroflot chính thức ký hợp đồng mua 90 chiếc máy bay MC-21 từ Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất (UAC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec. Đây được đánh giá là thương vụ cung cấp tàu bay thương mại lớn nhất từ trước đến nay tại thị trường nội địa Nga.

Theo thỏa thuận, quá trình chuyển giao phi đội này sẽ kéo dài từ năm 2029 đến năm 2032. Cụ thể, Aeroflot dự kiến tiếp nhận 14 chiếc đầu tiên vào năm 2029, tiếp đó là 18 chiếc vào năm 2030, 24 chiếc vào năm 2031 và 34 chiếc cuối cùng vào năm 2032. Bên cạnh đó, 18 chiếc MC-21 thuộc khung hợp đồng ký kết giai đoạn sớm hơn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để sẵn sàng bàn giao vào cuối năm 2027 và trong năm 2028.

Thỏa thuận này mang tính toàn diện khi không chỉ dừng lại ở việc bàn giao tàu bay. Hợp đồng đi kèm hệ thống mô phỏng lái hiện đại, chương trình đào tạo phi công chuyên sâu và gói dịch vụ hậu mãi kỹ thuật kéo dài tới 22 năm. Việc ký kết một cam kết dài hạn giúp đảm bảo tính đồng bộ từ khâu vận hành đến bảo dưỡng, giải quyết bài toán hóc chuẩn bị hạ tầng cho dòng sản phẩm mới.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Andrey Nikitin nhấn mạnh, Aeroflot đã nhận về mình sứ mệnh đặc biệt quan trọng khi trở thành đơn vị tiên phong đưa MC-21 vào khai thác thương mại. Quyết định này thể hiện cam kết mạnh mẽ của hãng hàng không chủ lực, đồng thời tạo lực đẩy trực tiếp cho sự phục hồi của toàn bộ chuỗi cung ứng hàng không Nga.

Chiến lược bắt đầu từ các chặng bay ngắn

Để đảm bảo quá trình đưa MC-21 vào khai thác diễn ra an toàn và hiệu quả, giới chức hàng không Nga đã xây dựng lộ trình vận hành ban đầu được tính toán kỹ lưỡng. Theo dự định, những chiếc MC-21 thương mại đầu tiên sẽ được ưu tiên phân bổ cho các chặng bay nội địa ngắn có tần suất chuyến dày đặc.

Các tuyến đường nối liền Moscow với những trung tâm kinh tế lớn như Saint Petersburg, Kazan hay Nizhny Novgorod sẽ là những đường bay thử nghiệm thực địa cho phi đội MC-21. Việc tập trung tàu bay tại các tuyến ngắn giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn đầu đưa dòng máy bay mới vào vận hành thương mại.

Ưu thế lớn nhất của phương án này là khả năng nhanh chóng đưa tàu bay về các trung tâm kỹ thuật chính đặt tại các sân bay đầu mối sau mỗi chuyến bay. Nhờ đó, đội ngũ kỹ sư và nhà sản xuất có thể dễ dàng theo dõi sát sao tình trạng máy bay, kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật và thu thập dữ liệu vận hành thực tế.

Chiến lược triển khai cuốn chiếu này giúp rút ngắn thời gian tinh chỉnh hệ thống, tạo sự tin tưởng cho cả phi kíp lái lẫn hành khách trước khi mở rộng quy mô khai thác sang các chặng bay dài hơn.

Đột phá công nghệ và lộ trình thương mại hóa dòng MC-21

Về mặt kỹ thuật, MC-21 là dòng máy bay thân hẹp, đường bay trung bình do Tập đoàn Yakovlev phát triển, có sức chứa từ 163 đến 211 hành khách tùy thuộc vào cấu hình khoang cabin. Đây là phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy bay thương mại phổ biến trên thế giới như Airbus A320neo hay Boeing 737 MAX.

Điểm đột phá cốt lõi ở MC-21 nằm ở mức độ tự chủ công nghệ linh kiện, đặc biệt là quy trình chế tạo cánh máy bay bằng vật liệu composite cao cấp (thường được gọi là "cánh đen"). Việc tự chủ hoàn toàn vật liệu composite trong nước giúp tối ưu hóa trọng lượng, nâng cao hiệu suất khí động học và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo kế hoạch sản xuất, phiên bản MC-21-310 trang bị động cơ nội địa PD-14 sẽ chính thức đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2027. Động cơ PD-14 đóng vai trò là "trái tim" của dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng giúp ngành hàng không Nga hoàn toàn độc lập với các nhà cung cấp động cơ phương Tây.

Song song với phiên bản tiêu chuẩn, Tập đoàn Yakovlev cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu biến thể MC-21-210 với thiết kế thân ngắn hơn nhưng được gia tăng tầm bay. Sự đa dạng hóa này giúp các hãng hàng không linh hoạt lựa chọn dòng máy bay phù hợp với quy mô thị trường và đặc thù của từng tuyến bay.

Tầm nhìn dài hạn

Việc thúc đẩy dự án MC-21 không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu thay thế phi đội tàu bay hiện hữu mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với năng lực vận tải của Nga. Trong bối cảnh việc tiếp cận nguồn cung linh kiện nước ngoài gặp nhiều hạn chế, sở hữu một dòng máy bay thương mại tự sản xuất là con đường duy nhất để duy trì sự ổn định của mạng lưới hàng không nội địa.

Chính phủ Nga cũng đặt ra các mục tiêu kinh tế rõ ràng cho dự án. Theo kế hoạch của Bộ Công Thương Nga, chi phí sản xuất mỗi chiếc MC-21 dự kiến sẽ giảm dần từ nay đến năm 2032 nhờ quy mô sản xuất hàng loạt và cải tiến quy trình công nghệ, giúp nâng cao tính kinh tế trong vận hành cho các hãng bay.

Có thể thấy, chương trình MC-21 đại diện cho một bước ngoặt mang tính chiến lược của công nghiệp chế tạo Nga. Sự kết hợp giữa cam kết đầu tư dài hạn từ Aeroflot, sự hỗ trợ từ chính phủ và nỗ lực tự chủ công nghệ của Rostec đang tạo đà vững chắc cho dự án tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa toàn diện.

Sự xuất hiện của MC-21 trên các đường bay thương mại không chỉ khẳng định năng lực chế tạo hàng không của Nga, mà còn là thước đo thực tế nhất cho mức độ tự chủ công nghệ của quốc gia này trong kỷ nguyên mới.