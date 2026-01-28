Một quốc gia than trời vì muốn mua dầu Venezuela mà chẳng ai bán: ‘Họ đem hết về Mỹ mất rồi’

Các nguồn cung dầu thô Venezuela cho Ấn Độ rất hạn chế với khối lượng nhỏ, vì phần lớn lượng dầu do Mỹ kiểm soát đang được vận chuyển đến Hoa Kỳ, các giám đốc điều hành ngành lọc dầu Ấn Độ nói với Reuters.

Kể từ khi Mỹ nắm quyền kiểm soát việc bán dầu của Venezuela và cho phép hai trong số những nhà kinh doanh độc lập lớn nhất thế giới, Vitol và Trafigura, tiếp thị dầu thô, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cạnh tranh nhau để mua dầu thô từ Venezuela nhằm đa dạng hóa lượng dầu thô Nga mà họ đã tích lũy trong ba năm rưỡi qua.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil Corporation), Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL), Công ty Lọc dầu và Hóa dầu Mangalore (MRPL) và Tập đoàn Reliance Industries đã sẵn sàng mua dầu thô từ Venezuela kể từ khi Mỹ tuyên bố sẽ bán dầu của Venezuela. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ không nằm trong danh sách những người mua tiềm năng hàng đầu đối với Vitol và Trafigura.

“Không có nhiều lời đề nghị. Các nhà kinh doanh đang tìm cách đáp ứng cam kết của họ với thị trường Mỹ”, một giám đốc điều hành giấu tên nói với Reuters.

Tất cả các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đều tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil.Nguồn cung dầu từ Nga cho Ấn Độ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm. Do đó, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tìm kiếm nguồn cung trên toàn cầu và nhập thêm dầu thô từ Trung Đông, Tây Phi và châu Mỹ để bù đắp một phần lượng dầu Nga bị mất.

Trong khi đó, Vitol và Trafigura đã bán dầu thô Venezuela cho các nhà máy lọc dầu Valero và Phillips 66 của Mỹ, cũng như cho Repsol của Tây Ban Nha và nhà máy lọc dầu Saras ở Ý thuộc sở hữu của Vitol.

Theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, Trafigura và Vitol đang cung cấp các dịch vụ hậu cần và tiếp thị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu Venezuela, Trafigura cho biết hồi đầu tháng này. Kể từ đó, Vitol và Trafigura đã bắt đầu chào bán dầu thô Venezuela cho các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc và Ấn Độ để giao hàng vào tháng 3, nhưng khách hàng Mỹ vẫn là ưu tiên hàng đầu.