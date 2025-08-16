Một quốc gia sắp xuất khẩu hàng trăm tấn sầu riêng cho Trung Quốc: Giảm 35% chi phí nhờ đường sắt chạy thẳng, mơ thành 'cường quốc vua trái cây'

Theo Laotian Times, Elavan Ladpakdee, đại diện của Lao Durian Business Group, một nhà sản xuất sầu riêng của Lào, cho biết rằng Lào có kế hoạch cung cấp khoảng 400 tấn sầu riêng chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế vào năm 2026. Hiện tại, Lào có tổng diện tích trồng sầu riêng là 269 ha, với tổng số 18.957 cây sầu riêng đã trồng, trong đó 3.312 cây đã vào giai đoạn đậu quả và 15.645 cây vẫn đang trong giai đoạn sinh trưởng.

Để đạt được mục tiêu này, hoạt động đào tạo tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật trồng trọt, tối ưu hóa quản lý vườn cây, tăng cường phòng trừ dịch bệnh và phát triển các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng, hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện giá trị thị trường của sầu riêng.

Khóa đào tạo cũng trình bày chi tiết các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến xuất khẩu nông sản Lào, cũng như quy trình chứng từ và khai báo cần thiết cho xuất khẩu sầu riêng tươi. Ông Elavan nhấn mạnh Lào đang cải thiện toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu trồng cây giống đến vận chuyển sản phẩm, để đảm bảo chất lượng sầu riêng đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường cao cấp quốc tế.

Ông Bounchan Kombounyasith, Cục trưởng Cục Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào), cho biết Chính phủ cam kết thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực và thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp.

Thị trường Trung Quốc được coi là điểm đến xuất khẩu trọng điểm. Để đạt được mục tiêu này, Lào dự kiến sẽ tận dụng lợi thế vị trí địa lý gần Trung Quốc và cải thiện hiệu quả hậu cần thông qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, dự kiến sẽ giảm 35% chi phí vận chuyển. Hơn nữa, công nghệ kiểm soát khí quyển (CA) sẽ được sử dụng để duy trì hàm lượng đường trong trái cây ở mức trên 32°C, cho phép giao hàng nhanh chóng trong vòng 72 giờ.

Được mệnh danh là "Vua Trái Cây" nổi tiếng ở Đông Nam Á, sầu riêng nổi tiếng với hương thơm nồng nàn và hương vị tinh tế. Nhờ tận dụng đất đai màu mỡ, kỹ thuật canh tác tiên tiến và nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng, Lào đang tích cực nâng cao năng lực của ngành, nỗ lực cạnh tranh với các nước xuất khẩu sầu riêng truyền thống như Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Các chuyên gia trong ngành nhận định, nếu duy trì tốc độ tăng trưởng diện tích trồng trung bình hàng năm 25% hiện nay, Lào dự kiến sẽ trở thành nhà cung cấp sầu riêng lớn trên thế giới vào năm 2030.

Không chỉ Lào, Campuchia cũng liên tục thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Theo Khmer Times, Campuchia đã xuất khẩu 2 tấn sầu riêng tươi sang tỉnh Hà Nam của Trung Quốc bằng đường hàng không lần đầu tiên vào 8/8. Chuyến bay từ Campuchia đến Sân bay Quốc tế Zhengzhou Xinzheng ở tỉnh Hà Nam chỉ mất bốn giờ, có nghĩa là sầu riêng có thể được chuyển từ trang trại đến tay người tiêu dùng trong vòng 48 giờ.