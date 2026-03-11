HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Một quốc gia Đông Nam Á vừa quyết định cho người lao động làm việc tại nhà để tiết kiệm xăng dầu

Đức Minh |

Chính phủ Thái Lan đã triển khai phương án làm việc từ xa và rút ngắn tuần làm việc nhằm ứng phó với rủi ro đứt gãy nguồn cung dầu mỏ.

- Ảnh 1.

Chính phủ Thái Lan vừa chính thức yêu cầu hầu hết các cơ quan nhà nước áp dụng hình thức làm việc tại nhà hoàn toàn. Quyết định này được Nội các Thái Lan thông qua vào phiên họp sáng nay, 10/3.

Đây là một phần trong kế hoạch khẩn cấp nhằm hạn chế nhu cầu năng lượng quốc gia. Ông Danucha Pichayanan, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, đã xác nhận thông tin này. Ông cho biết động thái trên nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh rủi ro nguồn cung đang gia tăng rõ rệt.

Bên cạnh việc thay đổi hình thức làm việc, Nội các Thái Lan cũng đưa ra quy định nghiêm ngặt về việc di chuyển. Các quan chức chính phủ được yêu cầu tạm dừng tất cả những chuyến đi nước ngoài không thực sự cần thiết trong giai đoạn này.

Chính phủ chỉ cho phép thực hiện các cuộc họp quốc tế mang tính cấp bách và bắt buộc. Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc sử dụng ngân sách và tài nguyên năng lượng của khối công quyền.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan, Philippines cũng đang đối mặt với áp lực tương tự do phải nhập khẩu gần như toàn bộ nhu cầu dầu mỏ. Chính quyền Philippines đã bắt đầu áp dụng tuần làm việc bốn ngày cho các cơ quan chính phủ.

Bên cạnh việc điều chỉnh thời gian làm việc, chính phủ Philippines cũng yêu cầu tất cả cơ quan chính phủ trung ương, các trường đại học và cao đẳng công lập cùng chính quyền địa phương giảm ít nhất 10% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Các cơ quan nhà nước được khuyến khích áp dụng hình thức làm việc linh hoạt, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không thấp hơn 24°C. Quy định này nhằm tiết kiệm năng lượng tối đa khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu lên mức cao.

Cả hai quốc gia đều đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu thông qua việc điều chỉnh cấu trúc vận hành của bộ máy nhà nước. Các báo cáo mới nhất từ Bloomberg cho thấy xu hướng thắt chặt tiêu thụ năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các chính phủ trong khu vực.

Sau mức tăng giá kỷ lục, gần 120 USD/1 thùng vào ngày 9/3. Đến nay, giá dầu thế giới đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng ngày 10/3 (giờ Việt Nam) sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất trên thế giới đối với thị trường dầu thô. Giá dầu thô của Mỹ giảm còn 87,8 USD/thùng trong khi dầu Brent cũng bắt đầu giảm mạnh, ở mức 91,7 USD/thùng.

