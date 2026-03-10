Một doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư 3 tỷ USD vào tỉnh sát vách Hà Nội, tạo việc làm cho 40.000 người

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn tặng sản phẩm làng nghề tỉnh Bắc Ninh cho ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master (Trung Quốc). Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Sáng 10/3, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có buổi tiếp và làm việc với ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master (Đài Loan, Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master đã thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Cooler Master tại Bắc Ninh. Theo đó, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 1/2023 và sau đó điều chỉnh tăng vốn vào tháng 12/2024. Đến nay, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD.

Dự án của Cooler Master được triển khai trên diện tích 10 ha tại KCN Gia Bình, chuyên sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), máy học trí tuệ, tủ máy lạnh chính xác làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, giai đoạn I của dự án đã đi vào sản xuất từ tháng 7/2025 và sử dụng khoảng gần 1.300 lao động. Năm 2026, nhu cầu cần sử dụng của dự án là khoảng 5.000 người lao động.

Tập đoàn Cooler Master có thể đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào Việt Nam

Tập đoàn Cooler Master mong muốn được đầu tư nhiều hơn vào Bắc Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Đặc biệt, với mong muốn lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, Tập đoàn Cooler Master đang có kế hoạch đầu tư thuê khoảng 100 ha đất tại KCN Gia Bình. Việc này nhằm mở rộng sản xuất, thu hút các vendor và đối tác của Công ty vào đầu tư sản xuất, góp phần ổn định chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Tập đoàn còn có kế hoạch xây dựng khu nhà ở cho người lao động và nhà ở chuyên biệt cho cán bộ, công nhân của doanh nghiệp. Đồng thời đầu tư về lĩnh vực đào tạo nhân tài để cung ứng nguồn nhân lực cho toàn cầu.

Nếu như kế hoạch này được thông qua, tổng vốn đầu tư của Cooler Master có thể lên đến khoảng 3 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2029, tập đoàn của Trung Quốc sẽ tạo cơ hội việc làm cho khoảng 40.000 lao động.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm, đồng thời hỗ trợ tập đoàn liên quan đến các chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê, mua đất. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn mong được hỗ trợ về mặt trình tự, thủ tục liên quan đến việc xây dựng các trung tâm đào tạo và khu lưu trú; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính trong quá trình triển khai các dự án…

Tại buổi tiếp, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, các kiến nghị của Tập đoàn Cooler Master liên quan đến ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định của Chính phủ, của tỉnh sẽ được áp dụng nếu đáp ứng được theo đúng các tiêu chí. Ngoài ra, về giá thuê, mua đất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CTCP Tập đoàn Hanaka, đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình II trên tinh thần hợp tác, thảo luận với Tập đoàn Coole Maste để có mức giá hợp lý nhất.

Với đề nghị hỗ trợ thành lập Trung tâm nghiên cứu, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, Bắc Ninh đang triển khai các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người học, các chuyên gia giảng dạy trong liên quan đến lĩnh vực này. Do đó, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Cooler Master; đồng thời, đề nghị tập đoàn sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động và có kế hoạch chi tiết từng giai đoạn đầu tư.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn triển khai hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh sắp có siêu sân bay hàng đầu thế giới

Sân bay Gia Bình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ vận hành giai đoạn đầu vào cuối năm 2027. Ảnh: ĐVTK

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là đã hình thành được hệ sinh thái phát triển chíp, công nghệ bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ cao khác.

Đặc biệt, về lĩnh vực hạ tầng, Bắc Ninh đang cùng Trung ương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô 4F, tiêu chuẩn 5 sao và định hướng là 1 trong 10 sân bay hàng đầu thế giới. Dự kiến, sân bay này sẽ vận hành giai đoạn đầu vào cuối năm 2027.

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình được coi là công trình trọng điểm quốc gia. Dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2025, với ổng mức đầu tư là hơn 196.000 tỷ đồng. Với quy mô khoảng 1.884 ha, dự án được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế…

Dự kiến, khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Gia Bình sẽ có khả năng đón khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Kể từ sau năm 2030 đến 2050, sân bay này sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.