Một quốc gia Đông Nam Á chấp nhận thuế suất đối ứng Mỹ rất cao vì lý do bất ngờ

Mới đây, Đài ABS-CBN dẫn tin từ Điện Malacañang giải thích lý do Philippines không tham gia vào quyết định của Hoa Kỳ về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu bằng 0% đối với một số nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cho biết động thái này nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.

Một hãng tin Thái Lan trước đó đưa tin rằng Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 0% đối với một số sản phẩm từ các nước Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Campuchia và Malaysia - một thỏa thuận được cho là đã đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Nhưng Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Philippines về Đầu tư và Kinh tế Frederick Go cho biết lý do nước này không tham gia là để "bảo vệ một số ngành công nghiệp ở Philippines".

Ông Go cho biết, điều này bao gồm các ngành công nghiệp lúa gạo, ngô, đường và gia cầm.

Ông cho biết: “Các nước ASEAN đã mở cửa thị trường, ví dụ như Campuchia đã mở cửa 100% thị trường cho thực phẩm, nông sản và sản phẩm công nghiệp của Hoa Kỳ”.

Trước đó, Hoa Kỳ đã giảm mức thuế quan áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Philippines xuống còn 19% sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Philippines. Theo Cơ quan Thống kê Philippines, năm 2024, Philippines đã xuất khẩu 12,14 tỷ USD sang Hoa Kỳ, chiếm 16,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm đó.

Tuy nhiên, xét về mặt nhập khẩu, Hoa Kỳ chỉ là nguồn cung cấp hàng hóa lớn thứ năm vào Philippines, ở mức 8,17 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 32 tỷ USD hàng hóa mà nước này nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2024.

Nền kinh tế Philippines vận hành theo mô hình dịch vụ dẫn dắt, dựa nhiều vào tiêu dùng nội địa, kiều hối và các ngành dịch vụ xuất khẩu như thuê ngoài quy trình doanh nghiệp (BPO), du lịch, cùng các cụm sản xuất điện tử. Năm 2024, tăng trưởng đạt khoảng 5,6% nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư xây dựng, lạm phát hạ nhiệt và thất nghiệp giảm, cho thấy sức chống chịu trước biến động bên ngoài.

Cấu trúc kinh tế Philippines tiếp tục hưởng lợi từ kiều hối ổn định của lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài và dòng vốn đầu tư, trong khi cán cân vãng lai dự kiến thu hẹp thâm hụt trong giai đoạn 2025–2026 theo Ngân hàng Trung ương Philippines, góp phần giảm rủi ro bên ngoài.