Một quốc gia châu Âu vừa bắt giữ tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, phát hiện có mối liên hệ với Iran

Ảnh minh họa

Lực lượng Bỉ đã lên tàu và bắt giữ tàu chở dầu Ethera - tàu thuộc “hạm đội ngầm” vận chuyển dầu của Nga tại Biển Bắc, trước khi hộ tống con tàu về cảng Zeebrugge. Các quan chức mô tả đây là một phần của chiến dịch thực thi lệnh trừng phạt phối hợp ở cấp độ châu Âu.

Chiến dịch mang tên “Blue Intruder” được quân đội Bỉ triển khai trong Vùng đặc quyền kinh tế của nước này, với sự hỗ trợ của Hải quân Pháp, bao gồm cả trực thăng. Động thái mạnh mẽ cho thấy châu Âu quyết tâm cắt đứt các nguồn tài chính liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine thông qua việc thực thi trừng phạt trực tiếp trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại thương Bỉ Theo Francken xác nhận Ethera đang được đưa về Zeebrugge để hoàn tất các thủ tục tịch thu chính thức. Ông cho biết chiến dịch thể hiện mức độ ưu tiên cao của Brussels trong kiểm soát hoạt động hàng hải liên quan đến các lệnh trừng phạt.

Bên cạnh việc bị coi là một phần của mạng lưới vận chuyển dầu nhằm né tránh lệnh trừng phạt của Nga, Ethera còn được cho là có liên hệ với các mạng lưới hàng hải gắn với Iran.

Theo công ty tình báo hàng hải TankerTrackers, con tàu có liên quan đến Mohammad Hossein Shamkhani – con trai của Ali Shamkhani, cựu cố vấn chính trị cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran. Gia đình Shamkhani được cho là kiểm soát gần 40 tàu chở dầu hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Động thái của Bỉ nằm trong xu hướng rộng hơn của châu Âu trong năm 2026, khi các quốc gia tăng cường thực thi luật hàng hải thay vì chỉ dựa vào chế tài tài chính.

Tháng 1 vừa qua, nhà chức trách Pháp đã chặn tàu chở dầu Grinch tại Địa Trung Hải theo Điều 110 của United Nations về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), cho phép kiểm tra tàu khi nghi ngờ sử dụng cờ đăng ký giả. Con tàu sau đó được thả sau khi chủ sở hữu bị cho là đã nộp phạt hàng triệu euro do không chứng minh được đăng ký hợp lệ.

Đức cũng có bước đi đáng chú ý khi từ chối cho tàu chở dầu Tavian vào Biển Baltic, với lý do giấy tờ nhận dạng giả mạo và các thiếu sót liên quan đến việc né tránh trừng phạt.

Kể từ năm 2022, phương Tây chủ yếu sử dụng các công cụ như hạn chế bảo hiểm, kiểm soát giao dịch và phong tỏa tài chính nhằm vào “hạm đội ngầm” của Nga. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay đang mở rộng sang các biện pháp trực tiếp trên biển: tăng cường kiểm tra bảo hiểm tại các điểm nghẽn hàng hải, từ chối quyền đi qua trong một số trường hợp, đồng thời giám sát chặt chẽ chuỗi hệ sinh thái gồm chủ tàu, đơn vị quản lý, môi giới và nhà bảo hiểm.

Không chỉ châu Âu, Mỹ cũng gia tăng hành động thực địa. Tháng 1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta tại vùng biển Caribbean trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố phong tỏa hoàn toàn các dòng dầu bị trừng phạt có liên quan đến Venezuela.