Một quốc gia châu Âu ghi nhận 101 ca tử vong do nắng nóng

Đây là con số kỷ lục mới không mong muốn.

Nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận trong tháng 5 đã dẫn đến số ca tử vong do nắng nóng cao kỷ lục tại Tây Ban Nha, ngay cả trước khi mùa hè khí tượng bắt đầu.

Theo ước tính từ Hệ thống Giám sát Tử vong Hằng ngày (MoMo), tháng trước đã ghi nhận 101 ca tử vong do nhiệt độ cao, con số cao nhất trong tháng 5 kể từ khi hệ thống này bắt đầu giám sát vào năm 2015.

Con số này cao gấp 3,6 lần so với mức trung bình của các ca tử vong liên quan đến nắng nóng được ghi nhận vào tháng 5 trong thập kỷ qua. Điều này làm nổi bật tác động ngày càng lớn đối với sức khỏe từ các đợt nhiệt độ cực đoan diễn ra ngoài những tháng nắng nóng cao điểm truyền thống trong năm.

"Vấn đề không còn chỉ là trời nóng hơn; mà là cái nóng đang đến ngày càng sớm hơn, và cơ thể chúng ta vẫn chưa kịp thích nghi," Bộ trưởng Y tế Mónica García phát biểu khi trình bày Kế hoạch Quốc gia năm 2026 về Hành động Phòng ngừa Tác động Sức khỏe do Nhiệt độ Quá cao.

"Hiện tại đang thiếu sự thích ứng về mặt sinh lý và người dân cũng chưa nhận thức được những rủi ro mà điều đó mang lại."

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc.

Theo tính toán của Bộ Y tế nước này, nguy cơ tử vong sẽ tăng từ 9,1% đến 10,7% cho mỗi độ C tăng thêm khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng được coi là nguy hại cho sức khỏe.

Các dữ liệu tích lũy cũng tiết lộ tổn thất lớn về người do nắng nóng cực đoan tại Tây Ban Nha.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, hệ thống MoMo ước tính có 27.564 ca tử vong do nhiệt độ cao. Năm gây thương vong lớn nhất là năm 2022 với 4.789 ca tử vong, tiếp theo là năm 2025 với 3.832 ca.

Nguồn: Euronews