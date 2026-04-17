Một quốc gia châu Á tung ưu đãi giảm 50% phí sạc xe điện vào chiều cuối tuần cho tất cả người dân

Vũ Anh |

Một cuộc cải cách sâu rộng đối với hệ thống giá điện đang diễn ra nhằm khuyến khích tiêu thụ điện vào ban ngày.

Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng đối với hệ thống giá điện nhằm khuyến khích tiêu thụ điện vào ban ngày - thời điểm năng lượng mặt trời tập trung cao độ. Theo đó, giá sạc xe điện (EV) sẽ được ưu đãi vào các buổi chiều cuối tuần trong mùa xuân và mùa thu. Giá điện ban ngày đối với các cơ sở công nghiệp quy mô lớn cũng dự kiến giảm mạnh.

Bộ Môi trường Hàn Quốc và Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) vừa công bố “Kế hoạch Cải tổ Giá điện theo Mùa và Thời điểm”. Các thay đổi đối với điện công nghiệp (loại Eul) và điện sạc EV sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/4.

Mục tiêu cốt lõi là tăng cường sử dụng điện vào ban ngày khi nguồn cung dồi dào và giảm bớt gánh nặng tiêu thụ đỉnh điểm vào buổi tối, từ đó tối đa hóa hiệu quả của năng lượng tái tạo.

Giá sạc xe điện: Hưởng lợi “nửa giá” vào chiều cuối tuần

Thay đổi đáng chú ý nhất là mức chiết khấu áp dụng cho việc sạc xe điện vào các buổi chiều cuối tuần và ngày lễ.

Thời gian: Từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều các ngày Thứ Bảy và ngày lễ trong mùa xuân (tháng 3–5) và mùa thu (tháng 9–10).

Mức giảm: Giảm 50% phí theo thể tích.

  • Phạm vi áp dụng: Khoảng 94.000 bộ sạc tự dùng tại nhà/doanh nghiệp và 13.000 trạm sạc nhanh công cộng của Bộ Môi trường và KEPCO

Do phí theo thể tích chiếm khoảng 35% tổng chi phí sạc, người dùng sẽ được giảm khoảng 15% tổng hóa đơn thực tế. Một số đơn vị vận hành trạm sạc tư nhân cũng dự kiến tham gia tự nguyện vào chính sách này.

Hệ thống giá cho các hộ tiêu thụ công nghiệp lớn (loại Eul) - vốn chiếm một nửa tổng lượng điện tiêu thụ quốc gia - cũng có sự thay đổi căn bản. Trước đây, điện đêm luôn rẻ hơn điện ngày, nhưng cải cách này đã đảo ngược cấu trúc đó, làm cho giá điện ban ngày trở nên cạnh tranh hơn.

Chính phủ dự báo mức giảm trung bình cho toàn ngành công nghiệp loại Eul là khoảng 1,7 ₩/kWh. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động chủ yếu vào ban ngày sẽ hưởng lợi lớn hơn các tập đoàn lớn. Ngay cả các ngành sản xuất liên tục 24/24 như hóa dầu cũng dự kiến giảm được khoảng 1,4 ₩/kWh chi phí điện.

Cuộc cải tổ này là lời giải cho bài toán dư thừa điện năng vào ban ngày do sản lượng điện mặt trời tại Hàn Quốc đang tăng trưởng chóng mặt. Ông Lee Won-joo, Tổng Vụ trưởng Vụ Chính sách Chuyển đổi Năng lượng thuộc Bộ Môi trường, giải thích: “Chính sách này nhằm tận dụng hiệu quả lượng điện dư thừa từ năng lượng tái tạo vào cuối tuần và ngày lễ, đồng thời giảm việc phát điện từ các nhiên liệu hóa thạch khác”.

Lộ trình triển khai tiếp theo:

  • Từ 1/6: Áp dụng cải tổ cho điện công nghiệp loại Gab II, điện dân dụng thông thường và điện giáo dục.
  • Nửa cuối năm: Hoàn thiện hệ thống giá điện phân hóa theo chi phí truyền tải và tỷ lệ tự cung tự cấp điện theo vùng.
  • Năm 2028: Đặt mục tiêu ra mắt Hệ thống Sạc Megawatt (MCS) dành cho xe tải và xe buýt điện.

Cải cách hệ thống giá điện lần này được đánh giá là một tín hiệu chính sách chủ động, không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh con số mà còn nhằm thay đổi thói quen tiêu thụ điện của toàn dân để thích ứng với kỷ nguyên năng lượng tái tạo.

Theo: Finance BigGo

Từ hôm nay, người dân Việt Nam sẽ chứng kiến một tin vui lớn gì về xăng dầu?
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
