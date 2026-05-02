Một quốc gia châu Á phát minh ra "siêu động cơ" giúp giảm sự phụ thuộc vào động cơ nước ngoài

Tập đoàn Aero Engine Corp là nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu của Trung Quốc. Đơn vị này dự kiến sẽ nhận được chứng nhận kiểu loại cho động cơ phản lực cánh quạt mới của mình, AEP100, vào năm 2027.

Với việc dòng động cơ thế hệ mới AEP100 bước vào giai đoạn nước rút để cấp chứng chỉ loại, quốc gia tỷ dân này đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn sức mạnh động cơ cho các dòng phi cơ dân dụng và máy bay không người lái (UAV) hạng nặng.

Những bước cuối cùng

"Động cơ AEP100 đã bước vào giai đoạn cuối của quy trình chứng nhận kiểu loại. Chúng tôi đang phối hợp với Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc để đẩy nhanh các công việc liên quan, dự kiến sẽ nhận được chứng nhận kiểu loại vào năm tới", ông Yuan An, tổng giám đốc của AE General Aviation Power Tech (Shanghai) Co, một công ty con của AECC chuyên về động cơ hàng không dân dụng, cho biết.

Ông cho biết quy trình chứng nhận cho động cơ AEP100 đang diễn ra nhanh hơn so với động cơ tuabin trục AES100 vì cả hai đều sử dụng cùng một động cơ lõi. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể các thủ tục chứng nhận cho hệ thống lõi của AEP100.

Giấy chứng nhận kiểu loại do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp là một phê duyệt quy định bắt buộc đối với máy bay và các bộ phận máy bay tại quốc gia này. Giấy chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng bay, an toàn, tiếng ồn và khí thải hiện hành, và là điều kiện bắt buộc để sản xuất, bán, lắp đặt trên máy bay dân dụng và hoạt động trong không phận Trung Quốc.

Theo ông Yuan, AEP100 hiện chủ yếu được thiết kế riêng cho máy bay không người lái chở hàng W5000 do công ty khởi nghiệp hàng không Trung Quốc Air White Whale phát triển, hiện đang chuẩn bị bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm.

Ông Yuan cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ Air White Whale về động cơ AEP100 vì mẫu động cơ của chúng tôi sở hữu hiệu năng tiên tiến, với một số chỉ số kỹ thuật vượt trội so với các đối thủ nước ngoài. AEP100 cũng mang lại sự ổn định cao. Nó đã được lắp đặt trên các nguyên mẫu W5000 để thử nghiệm trên mặt đất trong năm qua và duy trì hiệu suất ổn định trong suốt thời gian đó. Hơn nữa, động cơ cung cấp công suất mạnh mẽ, cho phép W5000 hoạt động vượt trội so với khả năng thiết kế ban đầu."

Cột mốc quan trọng

Ông cho biết thêm rằng chiếc W5000 dự kiến sẽ hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong thời gian tới, điều này cũng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với động cơ AEP100.

Theo Air White Whale, W5000 là máy bay không người lái hai động cơ phản lực cánh quạt với trọng lượng cất cánh tối đa 10,8 tấn, khả năng tải trọng 5 tấn và khoang chứa hàng bên trong hơn 65 mét khối. Nó dài khoảng 22,9 mét với sải cánh 22,7 mét và có thể bay xa tới 2.600 km trong một lần bay.

Những thông số kỹ thuật này có nghĩa là sau khi hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, W5000 sẽ thay thế Norinco Luca, do Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc phát triển, trở thành máy bay không người lái vận tải mạnh nhất thế giới.

Ông Yuan cho biết: "AEP100 và các biến thể của nó sẽ chấm dứt sự phụ thuộc nặng nề vào động cơ nước ngoài trong ngành hàng không dân dụng của Trung Quốc."

Ông cho biết nhu cầu đối với AEP100 và các sản phẩm tương tự dự kiến sẽ rất mạnh.

"Hoa Kỳ có hơn 275.000 máy bay dân dụng các loại. Để so sánh, theo như tôi hiểu, Trung Quốc chỉ có khoảng vài nghìn máy bay như vậy," ông nói. "Khi cần vận chuyển hàng hóa khẩn cấp hoặc hàng hóa có giá trị cao đến các vùng núi hẻo lánh, đảo và các khu vực khác không có đường cao tốc và đường sắt cao tốc, máy bay dân dụng trở thành giải pháp vận chuyển khả thi nhất. Vì mỗi máy bay thường chỉ được trang bị một hoặc hai động cơ, nên nhu cầu thị trường về động cơ sẽ rất lớn."

Ngoài các động cơ sử dụng nhiên liệu thông thường, các kỹ sư tại công ty cũng đang thiết kế các động cơ hybrid với công suất từ 200 đến 1.000 kilowatt, ông cho biết thêm rằng một số khách hàng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua chúng.