Một phường ở Cần Thơ sở hữu cụm năng lượng tỉ USD hiếm có

Ngày 11-8, UBND phường Phước Thới, TP Cần Thơ cho biết trên địa bàn phường có cụm năng lượng điện Ô Môn (gồm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, II, III, IV) với vốn đầu tư mỗi nhà máy từ 1,2-1,3 tỉ USD.

Thông tin từ Sở Công Thương TP Cần Thơ, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I với công suất 660 MW đã đi vào hoạt động.

Phối cảnh cụm năng lượng Ô Môn. Ảnh: internet

Còn dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II (công suất 1.050 MW), hiện chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Ô Môn II đang thực hiện ký quỹ bảo lãnh thực hiện dự án và đang tiến hành các thủ tục đề nghị giao đất/thuê đất. Dự án dự kiến khởi công quý IV/2026, hoàn thành vào năm 2029.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III (công suất 1.050 MW) và Ô Môn IV (1.050 MW) đang được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Ban Quản lý dự án chuyên ngành điện đã nộp thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án. Dự kiến Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ khởi công trong năm nay.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho hay hiện nay mới có dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I đi vào hoạt động. Nếu Ô Môn II, III, IV đi vào vận hành, mỗi 1.000 MW điện sẽ đóng góp khoảng 1.200 tỉ đồng/năm vào ngân sách, tương đương khoảng 5.000 tỉ đồng/năm cho toàn chuỗi dự án.

Công nhân kiểm tra thiết bị trước giờ khởi động tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I. Ảnh: Kiều Anh

Ông Võ Hoài Hận, Chủ tịch UBND phường Phước Thới, nhận định: "Cả 4 dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, II, III, IV đều nằm trên địa bàn phường sẽ mở ra tiềm năng phát triển ngành công nghiệp năng lượng, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ về đầu tư, việc làm và hạ tầng kỹ thuật cho toàn vùng".

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Phước Thới, trong thời gian tới, phường sẽ được đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao, các khu đô thị mới, khu dân cư mới; các dự án giao thông như: đường tỉnh 917, đường tỉnh 923, đường Vành đai phía Tây... cũng như đầu tư phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng mã vùng trồng và thương hiệu sản phẩm địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để phường Phước Thới phát huy thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đô thị hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.



