Chiều 18-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Bích Họp (SN 1998, ngụ xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) 9 năm tù về tội "Giết người" và bồi thường cho các bị hại gần 107 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Thị Bích Họp tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, tối 17-2-2024, anh Nguyễn Văn Giác (SN 1995, ngụ xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) chạy xe máy chở bà Họp đi ngang qua Nhà máy sản xuất tinh bột sắn ở xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) thì gặp chị Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1990, ngụ xã Đồng Xuân) đứng cùng anh Trần Xuân Nam (SN 1993, ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk). Lúc này, anh Giác hỏi chị Lan nợ tiền sao không trả rồi dùng tay đánh vào đầu chị Lan.

Sau khi cả 2 bên đánh nhau một lúc, anh Nam gọi điện cho anh Nguyễn Đinh Quang (SN 1988, trú xã Đồng Xuân) đến.

Thấy 2 bên đang đánh nhau, anh Quang đứng trước mặt anh Nam can ngăn. Lúc này, bà Họp nhặt 1 thanh kim loại đâm 1 nhát trúng vào bụng của anh Quang.

Anh Nam tiếp tục nắm tóc, tát vào mặt bà Họp thì người phụ này dùng thanh kim loại đâm nhiều phát vào người anh Nam.

Vụ hỗn chiến khiến anh anh Quang bị thương tích 33%, anh Nam bị thương tích 15%.