Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường. Xác định đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.

Mặc dù tổ công tác cùng chủ nhà trọ nhiều lần thuyết phục giải thích nhưng Huy và Hữu không hợp tác. Sau khoảng 1 tiếng cố thủ trong phòng, bật nhạc với công suất lớn thách thức lực lượng công an, Huy và Hữu đã dùng chai xăng và mảnh vải tẩm xăng đốt cháy ném thẳng vào tổ công tác. Đồng thời, các đối tượng cầm theo dao, kéo, bình xịt hơi cay và điều khiển xe mô tô từ phòng trọ lao ra bên ngoài nhằm tẩu thoát.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Dương Ngọc Hữu.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ các đối tượng, thu giữ 2 xe máy, trong đó có 1 xe Honda Dream là tang vật trong vụ trộm tại phường Võ Cường và các tang vật liên quan. Test nhanh, cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Quang Huy và Dương Ngọc Hữu đều là đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.