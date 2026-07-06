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Một phòng thi có 16/22 thí sinh đạt điểm 10 Toán, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Hoài Nam
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Trước thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết đã nắm được sự việc. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy, phòng thi này chủ yếu là học sinh của hai lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kết quả của một phòng thi tại Hà Tĩnh với 22 thí sinh dự thi môn Toán thì có tới 16 em đạt điểm 10, 6 em còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên.

Theo hình ảnh được chia sẻ, phòng thi có tổng cộng 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi. Trong số 22 thí sinh làm bài, có 16 em đạt điểm tuyệt đối môn Toán, ngoài ra, 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, gồm 2 bài 9 điểm, 2 bài 9,5 điểm và 2 bài 9,75 điểm. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận.

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin đang được dư luận quan tâm.

Qua rà soát ban đầu, đây là phòng thi có phần lớn học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, bên cạnh một số học sinh đến từ các trường THPT khác trên địa bàn.

16 / 22 Thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Thí sinh Hà Tĩnh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Theo lãnh đạo Sở, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhiều năm qua luôn thuộc nhóm trường có chất lượng giáo dục mũi nhọn của cả nước, thường xuyên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Vì vậy, việc một phòng thi tập trung nhiều học sinh giỏi và đạt kết quả cao không phải điều quá bất thường.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết thêm, trước những ý kiến của dư luận, đơn vị vẫn đang thực hiện rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi theo đúng quy định.

"Về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi phải kiểm tra, rà soát đầy đủ quy trình tổ chức kỳ thi. Việc dư luận quan tâm, đặt ra nghi vấn trước một kết quả đặc biệt cũng là điều bình thường", đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối trên tổng số 18.283 thí sinh dự thi, chiếm 0,91%.

Trong số này, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 bài thi đạt điểm 10, chiếm gần một nửa số điểm tuyệt đối của toàn tỉnh.

So với các năm trước, số lượng điểm 10 môn Toán tại Hà Tĩnh tăng đột biến. Năm 2025, toàn tỉnh chỉ có 9 điểm 10; năm 2024 không có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất là 9,6.

Lý giải về sự gia tăng này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho rằng, đề thi năm nay được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với cấu trúc mới, bám sát nội dung học tập và phù hợp hơn trong việc đánh giá năng lực học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các nhà trường đã có thời gian nghiên cứu cấu trúc đề mới nên việc ôn tập được thực hiện bài bản, hiệu quả hơn. Không chỉ môn Toán, nhiều địa phương trên cả nước cũng ghi nhận số lượng điểm 10 ở một số môn, trong đó có tiếng Anh, tăng đáng kể so với các năm trước.

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Một phòng thi có 16/22 thí sinh đạt điểm 10 Toán, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì? - Ảnh 2.Chân dung nam giáo viên Nguyễn Hà Duy vừa bị tạm giữ khẩn cấp trong vụ 147 điểm 10 ở Tuyên Quang

Năm 2020, ngay sau khi tốt nghiệp Sư phạm Toán loại giỏi, Nguyễn Hà Duy về công tác tại trường chuyên Tuyên Quang.

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bộ giáo dục và đào tạo

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

điểm 10 môn Toán

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