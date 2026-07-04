Bão số 1 giật cấp 11, biển Trà Cổ sóng lớn, gió giật liên hồi, Móng Cái cây xanh gãy đổ

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

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Theo bản tin nhanh mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 18h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 đã ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, nằm ngay trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cường độ nguy hiểm ở cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Hoàn lưu bão đã bắt đầu gây thời tiết xấu trên diện rộng. Tại đảo Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Ở Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô và Cửa Ông có gió giật cấp 9, sóng cao hơn 2 m; khu vực Móng Cái có gió giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng dự báo, rạng sáng 5/7, bão giữ nguyên hướng di chuyển, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Đến chiều cùng ngày, khi tiến sâu vào đất liền, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tan thành một vùng áp thấp.

Hướng đi của bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

Dù tâm bão không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, hoàn lưu bão dự kiến vẫn gây ảnh hưởng lớn đến vùng biển và đất liền các tỉnh miền Bắc.

Trên Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải...), gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2-4,5 m, biển động rất mạnh, uy hiếp an toàn của các tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều tối nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 10-11. Nước dâng do bão (0,2-0,4 m) kết hợp sóng lớn có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp, cửa sông.

Từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ mưa 50-120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ dự kiến hứng đợt mưa to đến rất to với tổng lượng 150-250 mm, cục bộ có nơi trút xuống trên 400 mm.

Quảng Ninh huy động 400 người ứng phó bão số 1

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, thời gian gió mạnh nhất khả năng duy trì lâu, trong khoảng từ 15 giờ đến 21 giờ, khi tâm bão đi vào khu vực đất liền Quảng Ninh. Gió ven biển mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 2 - 3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4m.

Thông tin trên báo Quảng Ninh cho hay, để sẵn sàng ứng phó với bão số 1, xã Quảng Tân huy động khoảng 400 người, gồm 200 cán bộ, chiến sĩ, công chức và người lao động; 150 thành viên các tổ, đội xung kích thôn, bản; 50 người từ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Phương tiện được chuẩn bị gồm 6 xe tải, 11 máy xúc, máy gạt, 3 xe bán tải, 3 xe ca, 4 xe thùng của Công an xã cùng các phương tiện của doanh nghiệp, nhà thầu khi cần thiết.

Từ 17 giờ ngày 4/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Nhiều khu vực ghi nhận mưa to, sức gió khoảng 25km/giờ, giật cấp 6, cấp 7. Hiện tại, mặc dù chưa có thiệt hại lớn nhưng trên địa bàn một số tuyến phố đã xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ.

Nhiều cành cây bị rơi trên các tuyến đường tại phường Móng Cái 1 do ảnh hưởng của bão số 1 - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Biển Trà Cổ chiều 4/7 gió giật liên hồi, biển động mạnh - Ảnh cắt từ clip

UBND xã Quảng Tân cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến bão; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, nhóm Zalo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và các thôn, bản để người dân chủ động phòng tránh. Qua rà soát, xã Quảng Tân có 111 hộ với 446 nhân khẩu thuộc diện nguy cơ, trong đó có nhà thiếu kiên cố, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt.