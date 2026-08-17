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Một Phó Chủ tịch bán sạch 28% công ty, thu gần 200 tỷ đồng

An Thái
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Thị trường ghi nhận hai giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu XMC đúng bằng khối lượng vị Phó chủ tịch bán ra.

Một Phó Chủ tịch bán sạch 28% công ty, thu gần 200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp, mã chứng khoán XMC) vừa báo cáo hoàn tất bán toàn bộ hơn 20,16 triệu cổ phiếu XMC đang nắm giữ và không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại doanh nghiệp.

Vị lãnh đạo đã bán toàn bộ 20.162.472 cổ phiếu XMC nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 28,24% vốn trong khoảng thời gian từ ngày 27/7 đến ngày 6/8/2026.

Thị trường giai đoạn trên ghi nhận hai giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu XMC đúng bằng khối lượng bà Hà bán ra, với tổng giá trị gần 202 tỷ đồng, giá trị bình quân 10.000 đồng/cp.

Đáng chú ý, bà Hà mới nâng sở hữu tại XMC lên mức hơn 20,16 triệu cổ phiếu vào đầu năm nay khi mua thêm gần 4 triệu cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, Xây dựng Xuân Mai đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.573 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt gần 38 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 86%.

Song song với kế hoạch kinh doanh, Xây dựng Xuân Mai cũng dự kiến huy động thêm vốn từ cổ đông. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027, doanh nghiệp lên kế hoạch chào bán tối đa gần 36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến ở mức 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, vốn điều lệ của Xây dựng Xuân Mai sẽ tăng lên hơn 1.071 tỷ đồng.

Chốt phiên 17/8, thị giá XMC đạt 9.900 đồng/cp.

Một Phó Chủ tịch bán sạch 28% công ty, thu gần 200 tỷ đồng - Ảnh 2.
Chủ tịch công ty bán cổ phiếu thu trăm tỷ
Tags

cổ phiếu

Phó chủ tịch

Xây dựng Xuân Mai

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