Một phần biệt thự Pháp của gia đình tướng quân đội bị chiếm giữ gần 20 năm được trả lại

Biên bản bàn giao nhà số 19B Phan Đình Phùng.

Theo đó, ông Ngô Đức Trung, đại diện gia đình cho biết đã được nhận lại ngôi nhà số 19B Phan Đình Phùng sau gần 20 năm bị chiếm giữ. Ông Trung gửi lời cảm ơn đến báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí khác đã đồng hành cùng ông trong vụ việc.

Cụ thể, ông Trung cho biết, việc bàn giao nhà được thực hiện vào ngày 17/4 vừa qua dưới sự giám sát của cơ quan Thi hành án dân sự. Các cơ sở để thi hành gồm: Bản án phúc thẩm số 767/2024/DSPT ngày 27/12/2024; Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm số 246/2025/QĐ-SCBSBA ngày 24/2/2025 của TAND TP. Hà Nội; Bản án sơ thẩm số 123/2023/DSST ngày 5/7/2023 của TAND quận Ba Đình (này TAND Khu vực 1 TP. Hà Nội); cùng Quyết định thi hành án số 5014/QĐ-THADS ngày 14/11/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.

Theo biên bản giao nhà, bà Nguyễn Quỳnh Dung thay mặt gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ bà Dung) cùng các thành viên liên quan thực hiện việc bàn giao toàn bộ nhà đất tại địa chỉ nêu trên. Bên nhận là gia đình ông Ngô Huy Tâm ( đại diện là ông Ngô Đức Trung, con ruột ông Tâm). Để được nhận lại nhà, gia đình ông Ngô Huy Tâm đã trả cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết hơn 16 tỷ đồng tiền gốc và lãi vay (theo phán quyết của toà).

Trước đó, ngày 9/9/2023, báo Tiền Phong đăng bài viết “ Xác minh đơn tố giác một phần biệt thự Pháp cổ cấp cho tướng quân đội bị chiếm giữ suốt 16 năm ” nêu nội dung vụ việc. Theo đó, tranh chấp bắt nguồn từ tháng 2 năm 2007, khi vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Thanh, ông Ngô Huy Tâm vay của ông Văn Hồng Phương và bà Nguyễn Thị Tuyết 5 tỷ đồng, lãi suất 1,5%/tháng, thời hạn 6 tháng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là nhà đất tại 19B Phan Đình Phùng. Đây là một phần của căn biệt thự Pháp cổ được nhà nước cấp cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Thái, nguyên là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và Thiếu tướng đã thừa kế một phần cho con gái là bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Sau đó, do không trả nợ đúng hạn, căn nhà bị bên cho vay chiếm giữ, sử dụng từ đó đến nay.

Bị chiếm giữ nhà, gia đình ông Trung phải đi thuê nhà ở nhiều nơi. Mẹ anh Trung còn vay một người khác nữa, rồi bị bắt, kết án và mất trong tù năm 2022. Gia đình nhỏ của anh Trung ly tán. Nhiều năm qua, anh Trung được bố đẻ ủy quyền làm việc với các cơ quan tố tụng để đòi lại nhà và các quyền lợi liên quan.

Qua các phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, toà án đều nhận định, dù hợp đồng vay được công chứng, có điều khoản bên vay phải chuyển nhượng căn nhà thế chấp cho bên cho vay nếu không trả được nợ. Tuy nhiên, tài sản đảm bảo cho khoản vay không được thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo quy định pháp luật. Vì vậy, ngôi nhà số 19B Phan Đình Phùng vẫn là tài sản của gia đình anh Trung. Phía gia đình anh Trung phải thanh toán cho bà Dung tiền gốc và lãi để nhận lại nhà.

Các bên ký biên bản bàn giao nhà số 19B Phan Đình Phùng.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết vụ án, ông Trung cho rằng, ngôi nhà bị gia đình bà Tuyết, bà Dung gây sức ép, chiếm giữ trái phép. Còn bà Dung cho rằng, bên vay tự nguyện bàn giao nhà. Trong quá trình giải quyết vụ án, TAND quận Ba Đình nhận định có dấu hiệu của tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” , “Sử dụng trái phép tài sản” theo Bộ luật Hình sự nên đã kiến nghị cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.