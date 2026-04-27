Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có sân bay thứ hai hơn 3.900 tỷ đồng ngay năm sau, tốc độ kỷ lục?

Sáng 27/04/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Đây là cột mốc lịch sử khép lại hơn một thập kỷ chờ đợi, mở ra chương mới cho hạ tầng hàng không tại "siêu tỉnh" Lâm Đồng sau ngày sáp nhập.

Hạng mục hàng không dân dụng có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 75 ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành sau 2 năm.

Vượt xa một công trình hạ tầng, nhà ga hành khách tại đây được lấy cảm hứng từ tháp Poshanu huyền thoại. Với triết lý thiết kế "Hồn Lửa - Khát vọng vươn cao", cấu trúc mái vòm 13 tầng không chỉ tái hiện vẻ đẹp văn hóa Champa mà còn tượng trưng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của vùng đất này.

Phối cảnh nhà ga Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết - Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng

Điểm nhấn của dự án là nhà ga hành khách rộng 18.000 m², sân đỗ gồm 6 vị trí cho cả máy bay thân rộng và thân hẹp, cùng hệ thống đường lăn kết nối đồng bộ. Đài kiểm soát không lưu cao 45 m được trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, bảo đảm điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện.

Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông nội cảng và an ninh được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một cảng hàng không hoàn chỉnh, vận hành khép kín và hiệu quả. Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, mở ra triển vọng đón trực tiếp luồng khách quốc tế đến với Mũi Né - Phan Thiết trong tương lai gần.

Sân bay Phan Thiết là công trình lưỡng dụng quy mô hơn 543 ha, được quy hoạch từ năm 2013. Đến nay, các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào huấn luyện. Phần dân dụng trước đó chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.

Cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng; đến tháng 3/2026 hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong hai năm.

Thêm 1 địa phương sở hữu 2 cảng hàng không

Khi đi vào hoạt động, sân bay Phan Thiết sẽ đưa Lâm Đồng trở thành địa phương tiếp theo trên cả nước sở hữu hai cảng hàng không. Công trình này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Phú Quốc tới Phan Thiết, mở ra cơ hội đón hàng triệu lượt khách nội địa và quốc tế mỗi năm.

Ông Hồ Văn Mười, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi lễ sáng 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị nhà đầu tư phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường; phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất để đưa vào khai thác.

“Dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là dự án mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao ý nghĩa của dự án: “Đây là cảng hàng không dân dụng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân và sử dụng hạ tầng lưỡng dụng do quân đội đầu tư. Đây là mô hình phù hợp với chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng trong tình hình mới”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030, Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông nhằm dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực xã hội. Dự án Cảng hàng không Phan Thiết là minh chứng cụ thể cho chủ trương này.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.