Một “ông lớn” vừa vào Việt Nam, tham vọng thay đổi ngành trị giá hàng tỷ USD, giúp triệu người làm một việc dễ dàng hơn

T.Hường |

Trong bối cảnh AI bùng nổ, giải pháp từ doanh nghiệp này có thể giúp hàng triệu người làm việc một cách dễ dàng hơn.

Mỗi ngày, hàng triệu người đang đối mặt với cùng một nhu cầu: phải làm một thiết kế cho bài đăng bán hàng; poster tuyển dụng…. hay đơn giản là một hình ảnh đủ đẹp để xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không phải ai cũng biết bắt đầu từ đâu .

Doanh nghiệp nhỏ thì thiếu nhân sự thiết kế. Người làm marketing thì quá tải nội dung đa kênh. Cá nhân thì loay hoay giữa hàng loạt công cụ phức tạp.

Với nhiều công ty, câu trả lời quen thuộc là tuyển thêm designer, đồng nghĩa với chi phí vận hành tăng lên đáng kể. Nhưng trong bối cảnh AI đang thay đổi cách con người làm việc, một câu hỏi khác đang được đặt ra: Liệu có cách nào để “thiết kế chuyên nghiệp” trở nên đơn giản như viết một dòng mô tả?

Và đây là lúc một “ông lớn” Canva toàn cầu bước vào thị trường Việt Nam.

Sự kiện ra mắt Canva tại TP.HCM.

Canva – nền tảng sáng tạo và thiết kế toàn diện hàng đầu thế giới – chính thức công bố ra mắt thị trường Việt Nam, với sự kiện “Canva Vietnam Launching Event” tổ chức tại TP.HCM ngày 24/04/2026.

Không chỉ đơn thuần là một hoạt động mở rộng thị trường, Canva mang theo tham vọng lớn hơn: Tái định nghĩa cách con người tạo ra nội dung hình ảnh trong kỷ nguyên AI.

Bài toán lớn: nhu cầu tăng, kỹ năng và chi phí trở thành nút thắt

Tại Việt Nam, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và lĩnh vực giáo dục, áp lực tạo nội dung đang tăng nhanh. Bởi vì họ cần marketing đa nền tảng, truyền tải nội dung mạng xã hội liên tục và thiết kế nhận diện thương hiệu, tạo tài liệu đào tạo, giảng dạy số hóa

Trong khi đó, không phải tổ chức nào cũng có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế lựa chọn: hoặc tự làm nhưng thiếu chuyên môn; hoặc thuê ngoài với chi phí cao; hoặc phụ thuộc vào quy trình thiết kế kéo dài.

Từ thực tế đó, Canva bước vào thị trường với một định vị rõ ràng: biến thiết kế từ kỹ năng chuyên môn thành công cụ phổ thông thay vì yêu cầu người dùng học phần mềm phức tạp, nền tảng này tập trung vào việc: đơn giản hóa thao tác; rút ngắn quy trình sản xuất nội dung và ứng dụng AI để tự động hóa thiết kế.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngày ra mắt.

Tại sự kiện ra mắt, Canva giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 , với loạt tính năng mới: Thiết kế thông minh: tạo sản phẩm hoàn chỉnh từ một câu lệnh; Magic Presentations: tự động dựng slide từ ý tưởng ban đầu; Ask @Canva: trợ lý AI hỗ trợ chỉnh sửa và thực thi ngay trong quá trình làm việc; Magic Media: chuyển văn bản thành hình ảnh, video và nội dung 3D

Điểm đáng chú ý là Canva không chỉ dừng ở công cụ thiết kế, mà đang mở rộng sang vai trò “trợ lý sáng tạo”.

Ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Canva cho biết chiến lược phát triển tại Việt Nam được xây dựng trên ba hướng chính. Thứ nhất là kinh tế - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu hóa thiết kế và thương hiệu, giảm chi phí nhân sự thiết kế, tăng tốc độ sản xuất nội dung.

Thứ hai, văn hoá. Đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo, hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung Việt phát triển sản phẩm và đưa bản sắc địa phương ra thị trường quốc tế.

Thứ ba, giáo dục. Mở rộng chương trình Canva for Education miễn phí cho khối K12, giúp học sinh và giáo viên tiếp cận công cụ thiết kế ngay trong môi trường học tập.

Theo các dự báo ngành, thị trường thiết kế đồ họa tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, với quy mô có thể đạt khoảng 1,84 tỷ USD vào năm 2030. Trong khi đó, mức lương khởi điểm phổ biến cho nhân sự thiết kế hiện dao động khoảng 8–10 triệu đồng/tháng, phản ánh rõ áp lực cung – cầu của thị trường này.

Sự xuất hiện của Canva tại Việt Nam không chỉ là câu chuyện mở rộng thị trường.

Nó phản ánh một xu hướng lớn hơn: thiết kế đang dần trở thành một năng lực phổ thông, được hỗ trợ bởi AI thay vì phụ thuộc vào kỹ năng chuyên sâu.

