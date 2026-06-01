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Một ông chủ lớn nói thẳng về Ngọc Trinh

Tùng Ninh
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"Trinh là người tốt, hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của tôi về Ngọc Trinh ngày xưa" – Quốc Trường nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường – ông chủ một thương hiệu mì cay đình đám với hơn 1000 cửa hàng trên khắp cả nước đã chia sẻ thẳng thắn về Ngọc Trinh.

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Quốc Trường và Ngọc Trinh

Anh nói: "Trong số các bạn diễn nữ từng đóng chung, tôi khó chọn được người nào ăn ý nhất. Còn về hiệu ứng truyền thông thì tôi thấy kết hợp với Ngọc Trinh là mạnh nhất, còn kết hợp với Tiểu Vy cũng mạnh. Tôi kết hợp với ai cũng có hiệu ứng truyền thông hết, nên không biết ai là hot nhất.

Thực ra, về phim ảnh thì tôi không lựa chọn được sẽ kết hợp với ai, nhưng về công việc kinh doanh thì tôi có quyền lựa chọn làm việc với ai, ai là đối tác với tôi. Vì lúc đó tôi là chủ, cũng giống như đạo diễn trong phim, nên tôi có quyền quyết định.

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Vô tình lần đó Ngọc Trinh có livestream bán mì cho tôi, tôi cũng lên livestream cùng cho vui. Tôi thấy Ngọc Trinh đúng là một người gần gũi, thật thà, đúng chất miền Tây. Khi gặp Ngọc Trinh, tôi mới nhận thấy rằng ở ngoài đời Ngọc Trinh rất khác, không hề giống những gì tôi nghĩ về Ngọc Trinh từ trước đến giờ. Với hình ảnh Ngọc Trinh xây dựng từ xưa đến giờ, tôi thấy khác hẳn khi tôi gặp cô ấy ở ngoài, như hai Ngọc Trinh vậy.

Nhân viên lâu lâu lại bảo tôi lên livestream với Ngọc Trinh để kéo view. Từ đó, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ngọc Trinh và càng tiếp xúc lại càng thấy Trinh là người tốt, hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của tôi về Ngọc Trinh ngày xưa. Do vậy, tôi càng thân thiết với Ngọc Trinh nhiều hơn".

Mối quan hệ giữa Quốc Trường và Ngọc Trinh là chủ đề gây xôn xao mạng xã hội với nhiều tin đồn tình cảm. Dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau, livestream chung và thậm chí đăng ảnh mặc trang phục cưới, cả hai đều lên tiếng đính chính đây chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và hợp tác trong công việc.

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Tags

Quốc Trường

Tiểu Vy

sao viêt

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