Rắc rối sẽ càng lớn với Nga nếu loạt nước NATO cùng hành động như vậy.

Nước NATO cảnh báo Nga

Hôm 15/11, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tuyên bố, nước này "có kế hoạch đóng cửa các cửa khẩu biên giới đường bộ với Nga từ ngày 1/12".

Ông cho biết, quyết định này là phản ứng trước vụ tấn công đốt phá nhắm vào nhà máy sản xuất vũ khí Threod Systems của Estonia, mà Estonia cáo buộc là do Nga dàn dựng.

Đến ngày 16/11, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda tuyên bố nước này có thể đưa ra quyết định tương tự Estonia, đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Nga, nếu những hành động gây bất ổn trong khu vực tiếp tục diễn ra.

Theo hãng tin Anadolu Agency và đài truyền hình quốc gia Lithuania LRT, ông Nausėda đánh giá quyết định của Estonia là phù hợp, sau khi nước này phát hiện âm mưu phá hoại nhằm vào một doanh nghiệp sản xuất máy bay không người lái.

Khi được hỏi liệu Lithuania có làm theo Estonia hay không, nhà lãnh đạo này cho biết Vilnius hoàn toàn có thể đưa ra quyết định tương tự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nước này phải cân nhắc mọi yếu tố, đặc biệt là vai trò trung chuyển hàng hóa tới vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Ông Nausėda cảnh báo nếu Moscow tiếp tục tìm cách gây bất ổn trong khu vực, Lithuania chắc chắn phải có biện pháp đáp trả.

"Nga không hiểu khi chúng ta không phản ứng trước những hành động của họ. Họ coi đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Vì vậy, nếu những sự việc tương tự xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ cân nhắc các biện pháp để ngăn chặn", ông nói.

Theo Reuters, quyết định của ông Tallinn xuất phát từ vụ việc xảy ra ngày 14/11 tại cơ sở của Threod Systems, doanh nghiệp Estonia chuyên sản xuất máy bay không người lái trinh sát và tấn công.

Cơ quan An ninh Nội địa Estonia cho biết đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến âm mưu đột nhập, phóng hỏa và gây nổ tại cơ sở này. Tallinn cáo buộc tình báo quân sự Nga (GRU) đứng sau vụ việc. Moscow bác bỏ cáo buộc liên quan.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tuyên bố việc đóng cửa các cửa khẩu sẽ hạn chế khả năng tiến hành hoạt động thù địch của Nga trên lãnh thổ Estonia, đồng thời giúp ngăn chặn hành vi né tránh các lệnh trừng phạt.

Theo đài ERR của Estonia, kế hoạch đóng cửa tập trung vào các cửa khẩu đường bộ dành cho người đi bộ và phương tiện. Chính phủ nước này vẫn phải xác định thời hạn áp dụng và những trường hợp ngoại lệ. Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt qua Narva dự kiến ban đầu vẫn được duy trì.

Kaliningrad đối mặt bài toán vận tải

Điểm khiến tuyên bố của ông Nausėda được chú ý là vai trò địa lý đặc biệt của Lithuania đối với Kaliningrad - vùng lãnh thổ thuộc Nga nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của nước này, kẹp giữa Lithuania và Ba Lan.

Do không có đường biên giới trực tiếp với phần còn lại của Nga, Kaliningrad phụ thuộc vào các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt và đường biển để duy trì hoạt động kinh tế, tiếp nhận hàng hóa và kết nối với các khu vực khác của Nga.

Trong nhiều năm, tuyến đường sắt đi qua Lithuania là một trong những kênh vận chuyển hàng hóa quan trọng nhất tới vùng lãnh thổ này.

Theo phân tích của Novaya Gazeta Europe ngày 16/10/2026, trước khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, vận tải đường sắt chiếm khoảng 69% tổng lượng hàng hóa của Kaliningrad, tương đương 10,5 triệu tấn trong năm 2021.

Tuy nhiên, đến năm 2025, lượng hàng vận chuyển bằng đường sắt giảm còn khoảng 3,4 triệu tấn, tương đương 36% tổng lưu lượng hàng hóa. Trong khi đó, vận tải đường biển tăng lên 4,9 triệu tấn, chiếm 52%.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Một số mặt hàng bị trừng phạt vẫn có thể được vận chuyển bằng đường sắt qua Lithuania để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Kaliningrad, nhưng phải chịu sự kiểm soát về khối lượng. Hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng bị cấm quá cảnh qua lãnh thổ EU.

Nga đã tăng cường vận tải biển để giảm phụ thuộc vào các tuyến đường bộ và đường sắt qua Lithuania. Tuyến phà nối cảng Ust-Luga gần St. Petersburg với cảng Baltiysk ở Kaliningrad trở thành một trong những tuyến vận tải quan trọng.

Theo Novaya Gazeta Europe, chính quyền Nga đã dành thêm nguồn lực phát triển vận tải biển. Hai phà mới đang được đóng, trong khi việc mua thêm hai tàu khác cũng được đưa ra thảo luận.

Tuy nhiên, việc chuyển phần lớn hàng hóa sang đường biển không đồng nghĩa Kaliningrad có thể hoàn toàn không cần các tuyến vận tải trên bộ. Vùng lãnh thổ này vẫn vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm qua mạng lưới đường sắt và phải tính đến chi phí, năng lực cảng biển cũng như khả năng đáp ứng của đội tàu.

Nếu Lithuania quyết định hạn chế hoặc đóng cửa các tuyến trung chuyển qua lãnh thổ nước này, hoạt động vận tải tới Kaliningrad có thể chịu thêm sức ép. Nga sẽ phải tiếp tục tăng cường vận tải biển, đồng thời tìm cách duy trì những tuyến cung ứng thiết yếu.



