HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một nước châu Âu thu lợi lớn nhờ Nga

Y Vân
|

Nga tăng cường nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài trong bối cảnh nguồn cung trong nước thiếu hụt.

- Ảnh 1.

Theo hãng tin độc lập Pozirk, các nhà máy lọc dầu của Belarus đã ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong một thập kỷ vào năm 2026 trong bối cảnh khủng hoảng ngành lọc dầu Nga thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu từ Belarus.

Theo dữ liệu thương mại của Reuters, lượng xăng dầu Belarus xuất khẩu sang Nga đã tăng gấp 25 lần trong 7 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 665.000 tấn. Lượng dầu diesel xuất sang Nga tăng gấp 7 lần, lên khoảng 418.000 tấn.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng xăng dầu xuất sang Nga đã tăng gấp 20 lần, lên 453.000 tấn và dầu diesel tăng gấp 5 lần lên 256.000 tấn.

Riêng tháng 7, lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga đạt 212.000 tấn, tăng 13% so với tháng 6, và 162.000 tấn dầu diesel, gấp đôi so với tháng 6.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm công suất lọc dầu của Nga. Sản lượng lọc dầu của Nga đạt gần 4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 8, giảm so với mức trước khủng hoảng là 5,3 triệu - 5,5 triệu thùng mỗi ngày. Đến giữa tháng 8, nhiên liệu chỉ có sẵn tại chưa đến 1/3 số trạm xăng trên cả nước. Nhiều khu vực giới hạn lượng nhiên liệu được mua sau khi nhà máy lọc dầu Orsk đóng cửa.

Nga cũng nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, Kazakhstan và Morocco để bù đắp thiếu hụt, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến cuối tháng 9 để bảo vệ nguồn cung trong nước.

Theo thông tin từ Reuters, các nhà máy lọc dầu Naftan và Mozyr của Belarus xử lý lượng dầu thô dư thừa của Nga cho thị trường Nga. Tổng công suất của 2 nhà máy này vào khoảng 24 triệu tấn mỗi năm, theo Interfax.

Theo Oilprice﻿

Tags

Belarus

Nhiên liệu

lọc dầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại