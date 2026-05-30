Sự ra đi đột ngột của Hani Xiaowei, một người nổi tiếng trên mạng 39 tuổi đến từ Vân Nam, Trung Quốc, đã gây sốc và đau buồn cho nhiều người hâm mộ lâu năm của cô. Cô được biết đến rộng rãi nhờ chia sẻ văn hóa người Hán, cuộc sống của các dân tộc thiểu số và kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á, thu hút hơn 30.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô đã không cập nhật mạng xã hội trong một thời gian dài, và chỉ đến khi một người bạn liên lạc với gia đình cô, họ mới biết rằng cô đã mắc bệnh sốt phát ban do ve đốt và do không được điều trị kịp thời, đã qua đời một cách bi thảm.

Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc đại lục, Hani Xiaowei là tên trực tuyến của cô. Cô sinh năm 1987 và thuộc dân tộc Hán ở Vân Nam. Trước đây, cô từng làm việc tại khu vực Tam giác vàng ở Đông Nam Á và thường chia sẻ kinh nghiệm làm việc vất vả ở nước ngoài thông qua các buổi phát sóng trực tiếp và video ngắn. Cô cũng giới thiệu văn hóa Hán, cuộc sống thường nhật và cảm xúc cá nhân, từ đó thu hút một lượng lớn người hâm mộ trung thành.

Người thân tiết lộ rằng Hani Xiaowei gần đây đột ngột ngừng lên sóng. Ban đầu, những người xung quanh nghĩ rằng cô ấy chỉ tạm thời nghỉ ngơi, nhưng hóa ra cô ấy đã bị ốm một thời gian và không tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình với công chúng. Gia đình cô cho biết cô đã trở về Vân Nam từ Đông Nam Á để điều trị sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi. Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh sốt phát ban do ve, nhưng vì cô đã bỏ lỡ thời điểm điều trị vàng nên tình trạng của cô tiếp tục xấu đi sau khi nhập viện.

Tình trạng sức khỏe của Hani Xiaowei trở nặng và cô ấy đã qua đời.

Gia đình cô cho biết Hani Xiaowei bị nhiễm trùng nặng và không thể ăn uống bình thường trong vài ngày trước khi qua đời do đau họng. Cô được tuyên bố tử vong vào rạng sáng ngày 27 tháng 5 và được chôn cất vào chiều cùng ngày. Sau khi tin tức được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội của cô để gửi lời chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc về cuộc sống khó khăn khi làm việc một mình ở nước ngoài và sự tiếc nuối trước cái chết đột ngột của cô.

Sốt phát ban do ve, còn gọi là sốt phát ban rừng, chủ yếu lây truyền qua vết cắn của ấu trùng ve bị nhiễm bệnh. Bệnh thường gặp ở các khu vực có nhiều cỏ, vùng núi, vườn cây ăn quả và các không gian xanh ở vùng nông thôn. Thời gian ủ bệnh khoảng 9 đến 12 ngày, trong thời gian đó các triệu chứng có thể bao gồm sốt cao kéo dài, đau đầu, sưng hạch bạch huyết và phát ban da. Sự xuất hiện của vết loét tại vị trí bị cắn là một đặc điểm quan trọng. Những người tham gia các hoạt động ngoài trời nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Nguồn: ETtoday