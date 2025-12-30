Một nữ diễn viên thông báo rời showbiz để kết hôn với chồng bí ẩn sau 8 năm hẹn hò

Tối 29/12, tờ News1 đưa tin, sao nhí nàng Dae Jang Geum - Han Bo Bae, vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn sau 8 năm hẹn hò bí mật. Nữ diễn viên sinh năm 1994 tiết lộ về thời điểm tổ chức hôn lễ cổ tích: “Tôi đã tìm được người mà mình muốn gắn bó cả đời. Sau 8 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định sẽ kết hôn vào tháng 3 năm sau”.

Tính đến thời điểm hiện tại, truyền thông Hàn vẫn chưa nắm được những thông tin liên quan tới profile của chồng Han Bo Bae.

Han Bo Bae tung ảnh cưới xinh lung linh, xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3 năm sau. Ảnh: Instagram nhân vật

Người đẹp quyết không để lộ dung mạo ông xã trong ảnh cưới. Ảnh: Instagram nhân vật

Đáng chú ý, cũng trong tâm thư thông báo kết hôn, Han Bo Bae khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi tuyên bố tạm thời rời khỏi giới giải trí để chuyển sang làm nhân viên văn phòng. Người đẹp họ Han cũng hé lộ thêm về tình trạng của bản thân sau 1 thời gian làm công việc mới:

“Tôi đã tạm gác công việc diễn xuất sau hơn 20 năm gắn bó để bắt đầu công việc của 1 nhân viên văn phòng. Trong suốt thời gian dài, tôi quá quen với lối sinh hoạt thất thường, không tuân theo giờ giấc cụ thể. Nhưng lần đầu trải nghiệm cuộc sống văn phòng từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối 1 cách quy củ, tôi không ngờ là mình lại cảm thấy hài lòng đến như vậy”.

Giải thích về lý do quyết định tạm dừng diễn xuất để chuyển sang công việc bàn giấy, sao nhí 1 thời cho biết: “Có nhiều lý do dẫn đến sự lựa chọn này, nhưng lý do lớn nhất là tôi cảm thấy thật tiếc nếu như cả đời mình chỉ làm duy nhất 1 công việc. Tôi đã bắt đầu đóng phim từ khi còn rất nhỏ nên giờ tự nhiên muốn thử thách bản thân trong những môi trường khác”.

Cũng trong tâm thư, Han Bo Bae để ngỏ về khả năng quay trở lại showbiz: “Cuộc đời không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, tôi không khẳng định rằng mình sẽ từ bỏ diễn xuất. Biếu đâu đấy vào 1 ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ lại đi casting cho vai người mẹ thì sao, hoặc cũng có thể tôi sẽ chọn gắn bó với công việc văn phòng và mong chờ tới thứ 6 mỗi tuần để được nghỉ ngơi”.

Han Bo Bae cảm thấy hài lòng với công việc mới sau khi tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Naver

Han Bo Bae sinh năm 1994, ra mắt với tư cách diễn viên nhí trong tác phẩm điện ảnh mang tên Sympathy for Mr. Vengeance khi mới lên 8. Trong giai đoạn còn nhỏ, cô tham gia diễn xuất ở nhiều phim ăn khách như Nàng Dae Jang Geum, Điệu Valse Mùa Xuân, Bài Ca Seo Dong,... Sau khi đã trưởng thành, Han Bo Bae tiếp tục ghi được dấu ấn nhất định ở nhiều tác phẩm như Queen Insoo, Doctors, School 2017,...