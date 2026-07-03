Một NSƯT nói thẳng thái độ của Tăng Thanh Hà phía sau ống kính

Tăng Thanh Hà cũng đã lên tiếng đáp lại những lời nhận xét của nam NSƯT này.

Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Chỉ mới được công bố, Tăng Thanh Hà đã tạo nên "cơn bão" trên mạng xã hội, được khán giả và nhiều sao Việt vô cùng hào hứng. Tăng Thanh Hà chính là "ca lạ", dù đã rời showbiz rất lâu nhưng sức hút vẫn không hề giảm sút. Một trong những lời nhận xét gây chú ý dành cho Tăng Thanh Hà chính bài đăng của Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu.

NSƯT Hữu Châu cho biết đã gặp gỡ "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà từ năm cô mười mấy tuổi, đến nay mới được làm việc cùng nhau. Nghệ sĩ Hữu Châu cũng thẳng thắn dành những lời nhận xét cho Tăng Thanh Hà khi cùng làm việc trên phim trường. Cụ thể, nam nghệ sĩ gọi Tăng Thanh Hà là "con gái" và chia sẻ: "Tôi biết cháu khi mới mười mấy tuổi. Sau này gần 30 năm mới làm việc cùng cháu trong dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng của Bảo Nhân - Namcito đạo diễn. Cháu gần gũi, dễ thương, hoà đồng, lễ phép. Cái quan trọng là trong quá trình quay cháu cực kỳ tập trung, nghiêm túc và rất cẩn trọng. Hầu như cháu và tất cả đều rất kính tin với các bậc tiền nhân. Chúc mừng con trở lại. Mừng vui cùng con".

Tăng Thanh Hà cũng lễ phép đáp lại những lời nhận xét này: "Chú ơi, con cảm ơn chú, con xúc động quá". Có thể thấy, không phải ngẫu nhiên mà sau hơn một thập kỷ gần như vắng bóng khỏi showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn được công chúng và đồng nghiệp dành nhiều tình cảm đặc biệt. Những lời khen từ NSƯT Hữu Châu không chỉ cho thấy sự ghi nhận về thái độ làm nghề nghiêm túc của "ngọc nữ", mà còn lý giải vì sao mỗi lần cô trở lại đều tạo nên sức hút lớn. Với khán giả, Tăng Thanh Hà không chỉ là một mỹ nhân có nhan sắc bền bỉ với thời gian, mà còn là nghệ sĩ luôn giữ được hình ảnh đẹp cả trên phim trường lẫn ngoài đời.

Nghệ sĩ Hữu Châu dành những lời khen "có cánh" cho Tăng Thanh Hà khi làm việc chung

Các bạn diễn là Ma Ran Đô, Trâm Anh cũng khen ngợi thái độ nghiêm túc, tâm lý và sự tinh tế của đàn chị

Sự nghiệp của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, là một trong những "ngọc nữ" đình đám nhất màn ảnh Việt. Bước chân vào nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên. Ít ai biết, Tăng Thanh Hà từng có thời gian trở thành diễn viên nhí của đội kịch Idecaf. Tên tuổi của Tăng Thanh Hà gắn liền với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Dốc Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế, Cánh Đồng Bất Tận... Trong suốt giai đoạn đỉnh cao, cô liên tục là cái tên được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình ảnh sạch scandal và đời tư kín tiếng.

Tăng Thanh Hà từng diễn ở sân khấu kịch, đây có lẽ cũng là cơ duyên cô gặp nghệ sĩ Hữu Châu

Rời showbiz 13 năm nhưng sức hút của Tăng Thanh Hà vẫn vẹn nguyên

Năm 2012, sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo gia đình và phát triển lĩnh vực kinh doanh. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, sức hút của nữ diễn viên chưa bao giờ giảm nhiệt. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cô đều trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, thần thái sang trọng cùng phong cách sống được nhiều người ngưỡng mộ.

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà chính thức tái xuất với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Màn trở lại của "ngọc nữ" được xem là một trong những sự kiện được mong chờ nhất của điện ảnh Việt trong thời gian gần đây, nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Tăng Thanh Hà trở lại với điện ảnh và tạo nên cơn sốt bàn luận trên MXH

Ảnh: FBNV