Vụ trộm bất thường

Năm 2011, một nông dân họ Tô đã báo cảnh sát huyện Tự Trung (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) về việc bị trộm mất 3,1 triệu NDT tiền mặt (11,3 tỷ đồng). Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, cảnh sát tìm đến địa chỉ mà nông dân này cung cấp. Đây là một ngôi nhà đất xiêu vẹo, tồi tàn, không có đồ gia dụng nào giá trị. Lực lượng chức năng xác nhận gia đình ông Tô là một trong hộ nghèo nhất làng nên việc sở hữu lượng tiền mặt lớn là điều bất thường.

Con trai ông Tô tên Hoàng Quân cho biết số tiền này do anh và các chị em trong nhà tích cóp sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, đang nhờ bố mẹ giữ hộ. Tuy nhiên, mức lương hàng tháng của người dân vùng nông thôn này chỉ khoảng 3-4.000 NDT, dù sống tiết kiệm đến mấy cũng không thể có được số tiền lớn như vậy. Thấy cảnh sát bày tỏ sự nghi ngờ, Hoàng Quân lại kể thêm việc anh trúng số độc đắc nhưng vẫn không cung cấp được cụ thể thời gian, số tiền trúng giải.

Ông Tô có lời khai trái ngược với con trai về nguồn gốc số tiền bị mất

Thế nhưng ông Tô lại tiết lộ số tiền này do vợ Hoàng Quân, một người giúp việc ở thành phố mang về nhờ giữ hộ. Tiền được đựng trong 3 bao tải nên ban đầu ông Tô tưởng đó là đồ nông nghiệp, cất trong kho suốt một thời gian dài. Sau này, Hoàng Quân mới tiết lộ đó là tiền mặt nên ông Tô mới lo sợ giấu vào chiếc tủ kín nhất trong nhà.

Tại hiện trường, ổ khóa nhà bị cạy và chiếc tủ cất tiền trống không, trong khi tủ quần áo và những nơi khác trong nhà không bị động đến. Điều này cho thấy kẻ trộm đã biết vị trí chính xác nơi cất tiền, trong khi 2 vợ chồng ông Tô và các con khẳng định chưa từng nói bí mật này với ai. Các gia đình có điều kiện khá giả hơn sống xung quanh cũng không có dấu hiệu bị đột nhập, trộm cắp.

Ngôi nhà không có đồ vật gì giá trị của gia đình ông Tô



Sự thật về bao tải tiền bị phơi bày

Khi cảnh sát Trung Quốc đi khắp làng điều tra, một người dân đã cung cấp manh mối quan trọng. Chỉ một ngày trước khi số tiền 3,1 triệu NDT bị mất, có 2 người lạ mặt đã tới ngôi làng này với lý do hỏi mua đậu phộng. Tuy nhiên họ lại không mang theo túi đựng hay phương tiện để di chuyển đậu phộng, cũng không mua gì mà nhanh chóng rời đi.

Dựa trên những manh mối do dân làng cung cấp, bức chân dung nghi phạm đã được cảnh sát xác định. 10 ngày sau, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng ở Thượng Hải. Trên thực tế, ông Tô hay vợ chồng Hoàng Quân đều không quen biết cả 4 người này. Hoá ra, vợ chồng ông Tô còn một người con trai khác tên Hoàng Dũng làm việc ở Thượng Hải.

Trong một cuộc trò chuyện với Hoàng Dũng, bà Tô đã nhắc đến việc gia đình đang giữ 3,1 triệu NDT hộ người khác. Hoàng Dũng kể lại với vợ là Phó Tú Anh, không ngờ người phụ nữ này nổi lòng tham, bàn bạc với một người bạn lên kế hoạch trộm số tiền. Bạn của Phó Tú Anh lập tức tìm đến 2 người đàn ông khác, tiến hành cải trang thành thương nhân buôn đậu phộng để thăm dò tình hình và xác định vị trí nhà ông Tô.

Tiền mặt được nhóm đối tượng này bỏ vào vali để mang đi

Họ chờ lúc vợ chồng ông Tô vắng nhà để cạy khóa, bỏ số tiền nặng đến 34kg vào vali về Thượng Hải. Chỉ trong 10 ngày, những người này đã chi tiêu 800.000 NDT (2,9 tỷ đồng), mua vàng bạc, hàng xa xỉ, bắt đầu cuộc sống xa hoa. Cảnh sát tìm thấy 2,3 triệu NDT còn lại tại nhà riêng của các đối tượng, tiến hành tịch thu để điều tra nguồn gốc.

Theo lời kể của ông Tô, số tiền này là của chủ nhà nơi con dâu ông làm việc. Sau sự việc, cảnh sát liên lạc với người chủ này nhưng ông ta lại phủ nhận số tiền là của mình và né tránh lực lượng chức năng.

Vậy nên cảnh sát địa phương đã tiếp tục điều tra, phát hiện chủ của con dâu ông Tô là giám đốc doanh nghiệp lớn và đang bị điều tra về tội biển thủ tài sản công ty. Số tiền mặt này chính là bằng chứng xác thực để kết tội vị giám đốc này nên ông ta đã nhờ người giúp việc mang về quê cất giữ. Vụ trộm ly kỳ tại vùng quê nghèo được khép lại, vợ chồng Hoàng Quân cũng bị xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc vì che giấu bằng chứng quan trọng.