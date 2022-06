Một nhân vật quan trọng của IS bị bắt trong chiến dịch của Mỹ ở Syria

Reuters ngày 16/6 đưa tin, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng vào sáng 16/6 và bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của IS.

"Phần tử bị bắt giữ được cho là một kẻ có kinh nghiệm chế tạo bom và đã trở thành một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS ở Syria", Reuters dẫn thông cáo của liên minh cho hay.

Thông cáo cho biết thêm không có dân thường nào thương vong trong chiến dịch này, tuy nhiên không đề cập nơi tiến hành chiến dịch truy quét cũng như danh tính thủ lĩnh IS bị bắt.

Trong khi đó ông Youssef Hamoud, phát ngôn viên của Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, cho biết đây là lần đầu Mỹ phát động chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng vào khu vực do SNA kiểm soát.

Ông Hamoud nói chiến dịch của liên quân được thực hiện ở làng Al-Humaira, sát biên giới phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin thân cận với phiến quân trong khu vực cho biết giao tranh giữa hai bên đã nổ ra.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các vụ tấn công, đột kích nhằm vào các thành viên của IS ở Syria từ nhiều năm nay. Hồi tháng 2, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành chiến dịch truy quét tại tỉnh Idlib của Syria và tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraishi.

Quraishi đã lãnh đạo tổ chức khủng bố này kể từ sau cái chết của người tiền nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh lập ra IS, người đã kích hoạt đai nổ để tự sát khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích nơi ở vào năm 2019.