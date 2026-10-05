Một nhà máy sản xuất kim loại đặc biệt cho chiến đấu cơ, tên lửa sắp chạy thử tại Việt Nam: Công suất 240 tấn/năm, là mắt xích trong chuỗi đất hiếm ngoài Trung Quốc

LS Eco Energy, công ty con của LS Cable & System, cho biết sẽ đầu tư 11,6 tỷ won (khoảng 8,6 triệu USD) để xây dựng cứ điểm sản xuất kim loại samarium tại Việt Nam. Dây chuyền được đặt tại khu đất của LSCV, pháp nhân sản xuất của doanh nghiệp ở TP.HCM, với công suất khoảng 240 tấn mỗi năm và dự kiến bắt đầu chạy thử từ tháng 12/2026.

Samarium là một nguyên tố đất hiếm, thường không tồn tại thành mỏ riêng mà nằm lẫn trong các quặng chứa nhiều nguyên tố đất hiếm khác. Sau khi khai thác, samarium phải trải qua nhiều công đoạn tách và tinh luyện mới có thể trở thành kim loại có độ tinh khiết cao để đưa vào sản xuất công nghiệp.

Giá trị lớn nhất của samarium nằm ở khả năng kết hợp với cobalt để tạo ra nam châm vĩnh cửu samarium-cobalt, hay SmCo. Loại nam châm này có khả năng giữ từ tính ổn định trong môi trường nhiệt độ cao, phù hợp với các thiết bị đòi hỏi độ bền và độ tin cậy lớn. Theo LS, 240 tấn samarium sản xuất mỗi năm tại Việt Nam có thể cung cấp nguyên liệu để làm khoảng 700-1.000 tấn nam châm SmCo.

Nam châm SmCo được sử dụng trong nhiều thiết bị công nghiệp và công nghệ cao, đặc biệt ở những môi trường khắc nghiệt như hàng không vũ trụ và quốc phòng. Chúng có thể xuất hiện trong các động cơ điện, cảm biến, hệ thống điều khiển, radar và các bộ phận trên chiến đấu cơ, tên lửa. Nam châm vĩnh cửu nói chung cũng là linh kiện quan trọng trong robot, xe điện, tua-bin gió và phương tiện bay đô thị.

Cùng với việc xây dựng dây chuyền, LS Eco Energy dự kiến thành lập pháp nhân Global SHRE Metal (GSHM) tại Việt Nam để triển khai mảng samarium. Theo hồ sơ công bố tại Hàn Quốc, doanh nghiệp sẽ góp 11,6 tỷ won, tương đương khoảng 8,4 triệu USD, để nắm 58% vốn tại GSHM. Pháp nhân mới có vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ won, ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh kim loại samarium, còn giao dịch góp vốn dự kiến được thực hiện ngày 16/10/2026.

Dự án tại Việt Nam là một mắt xích trong chuỗi cung ứng đất hiếm ngoài Trung Quốc mà LS đang xây dựng.Theo cấu trúc doanh nghiệp công bố, Lynas Rare Earths của Australia sẽ cung cấp nguyên liệu đất hiếm, LS Eco Energy sản xuất kim loại tại Việt Nam, còn LS Cable & System đảm nhiệm khâu chế tạo nam châm vĩnh cửu tại Hàn Quốc.

Biểu đồ minh họa chuỗi giá trị sản xuất nam châm vĩnh cữu





Đây cũng là bước tiếp theo sau kế hoạch đầu tư khoảng 28,5 tỷ won vào lĩnh vực kim loại đất hiếm tại Việt Nam mà LS Eco Energy công bố vào cuối năm 2025. Doanh nghiệp hiện đã có hoạt động sản xuất tại Việt Nam thông qua LSCV ở TP.HCM và LS-VINA tại Hải Phòng, đồng thời có kế hoạch mở rộng danh mục kim loại đất hiếm sang dysprosium, terbium và neodymium-praseodymium.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến từ đầu năm 2027 mở rộng yêu cầu đối với chuỗi cung ứng nam châm SmCo dùng trong mua sắm quốc phòng xuống sâu hơn tới khâu nguyên liệu. Điều này khiến việc xây dựng nguồn cung samarium và nam châm ngoài Trung Quốc trở nên quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện LS chưa công bố công nghệ sử dụng, tổng mức đầu tư toàn bộ dự án cũng như thời điểm vận hành thương mại chính thức.