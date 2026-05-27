Một nhà máy ở Thái Nguyên tạo ra lợi nhuận 18.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng: Chân dung cỗ máy kiếm tiền khủng của ‘đại bàng’ Samsung tại Việt Nam

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026 của Samsung Electronics, giữa những cái tên quen thuộc như Samsung Display, Samsung Electronics America, Samsung Semiconductor hay Samsung China Semiconductor, một pháp nhân tại Việt Nam nổi lên ở vị trí đặc biệt: Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd., tức Samsung Thái Nguyên (SEVT).

Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026 của Samsung Electronics công bố trên hệ thống KRX, SEVT được liệt kê là công ty con do Samsung sở hữu 100%, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thông tin liên lạc. Trong bảng tài chính các công ty con chính, SEVT ghi nhận 12.936 tỷ won doanh thu và 1.066 tỷ won lợi nhuận ròng, tức xấp xỉ 709 triệu USD, hay hơn 18.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.

Điểm đáng chú ý không chỉ là quy mô lợi nhuận, mà là vị trí của SEVT trong bảng so sánh toàn cầu của Samsung. Cùng kỳ, Samsung Semiconductor Inc. tại Mỹ ghi nhận 787.082 triệu won lợi nhuận ròng, Samsung Display đạt 674.305 triệu won, Samsung Electronics America đạt 672.793 triệu won, Samsung Electronics Vietnam tại Bắc Ninh đạt 609.626 triệu won, còn Samsung India Electronics đạt 540.120 triệu won. Như vậy, trong nhóm các công ty con chính được Samsung công bố, pháp nhân tại Thái Nguyên là đơn vị có lợi nhuận ròng cao nhất trong quý I/2026.

MẮT XÍCH SINH LỜI BẬC NHẤT

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Samsung Thái Nguyên thường được nhắc đến như một nhà máy sản xuất điện thoại. Nhưng dữ liệu tài chính quý I/2026 cho thấy vai trò của pháp nhân này lớn hơn nhiều: Đây là một trong những mắt xích sinh lời nhất trong cấu trúc vận hành toàn cầu của Samsung Electronics.

SEVT bắt đầu được Samsung đầu tư tại Thái Nguyên từ năm 2013. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, dự án ban đầu có vốn 2 tỷ USD, sau đó tăng thêm 3 tỷ USD chỉ sau một năm, nâng vốn lên 5 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Thái Nguyên sau đó đạt hơn 7,5 tỷ USD. Đây là quy mô đủ để biến SEVT không còn là một dự án FDI đơn lẻ, mà trở thành trục chính trong quá trình công nghiệp hóa của địa phương.

Dấu ấn của Samsung thể hiện rõ nhất trong bức tranh xuất khẩu của Thái Nguyên. Theo số liệu từ Cục Thống kê Thái Nguyên được Cổng thông tin điện tử tỉnh dẫn lại, trong quý I/2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 15,88 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 9,77 tỷ USD, tăng 21,7%, nhập khẩu đạt 6,11 tỷ USD, đưa Thái Nguyên xuất siêu 3,6 tỷ USD. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chủ lực gồm điện thoại, máy tính bảng, linh kiện… chiếm trên 95% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Con số này không nêu riêng SEVT, nhưng cấu trúc xuất khẩu của Thái Nguyên cho thấy dấu vết rất rõ của Samsung. Trước đó, Báo Thái Nguyên dẫn lời ông Nguyễn Đăng Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên, cho biết trong tháng 1/2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,55 tỷ USD, trong đó Samsung đóng góp 2,324 tỷ USD, tương đương 91%. Cũng theo bài viết này, SEVT là doanh nghiệp chiếm tới trên 90% tổng giá trị xuất khẩu cả tỉnh.

Đó là lý do lợi nhuận quý I/2026 của SEVT không nên được nhìn như một con số tài chính tách rời. Nó phản ánh cả một hệ thống sản xuất, xuất khẩu quy mô rất lớn đã hình thành quanh Samsung tại Thái Nguyên.

Khi SEVT tăng tốc, bức tranh công nghiệp và thương mại của địa phương cũng sáng lên. Khi SEVT chậm nhịp, số liệu xuất khẩu của tỉnh lập tức bị kéo xuống. Chính Báo Thái Nguyên từng ghi nhận việc SEVT gần như không xuất khẩu trong nửa cuối tháng 12/2022 khiến tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh tháng đó chỉ đạt 1,435 tỷ USD, thấp hơn nhiều mức bình quân 2,585 tỷ USD/tháng của 11 tháng trước đó.

Ở cấp độ tập đoàn, quý I/2026 cũng là một quý đặc biệt của Samsung Electronics. Công ty công bố doanh thu hợp nhất 133,9 nghìn tỷ won, mức cao kỷ lục theo quý và lợi nhuận hoạt động 57,2 nghìn tỷ won. Động lực chính đến từ mảng bán dẫn, khi bộ phận Device Solutions đạt 81,7 nghìn tỷ won doanh thu và 53,7 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động, nhờ nhu cầu cao với chip nhớ phục vụ AI, giá bán bình quân tăng và nguồn cung hạn chế.

Reuters cũng từng ghi nhận Samsung có 6 nhà máy, một trung tâm R&D và một pháp nhân bán hàng tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế 22,4 tỷ USD tính đến năm 2024.

Một tín hiệu đáng chú ý là trong báo cáo quý I/2026, Samsung liệt kê Samsung Vietnam Semiconductor (SVS) là công ty con mới trong khu vực châu Á, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn và do Samsung sở hữu 100%. Báo cáo cũng ghi nhận SVS là pháp nhân mới được thành lập trong kỳ.

Nếu các kế hoạch bán dẫn đi xa hơn, vai trò của Việt Nam trong hệ sinh thái Samsung có thể không chỉ dừng ở điện thoại và điện tử tiêu dùng. Nhưng ngay cả khi chưa tính đến kịch bản đó, SEVT đã là một trường hợp đặc biệt: Một công ty con tại Thái Nguyên không chỉ kéo xuất khẩu địa phương, mà còn đứng đầu bảng lợi nhuận trong nhóm công ty con chính của Samsung quý I/2026.

Đằng sau con số hơn 18.000 tỷ đồng lợi nhuận trong 3 tháng không chỉ là một nhà máy làm ăn tốt. Đó là lát cắt cho thấy Việt Nam đang ở vị trí nào trong bản đồ sản xuất công nghệ toàn cầu: Đủ lớn để tạo ra doanh thu và lợi nhuận khổng lồ cho một tập đoàn hàng đầu thế giới.